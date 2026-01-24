USEBEQ capacita a 5 mil docentes en cultura de paz

La Unidad de Servicios para la Educación Básica capacitó a cinco mil 114 docentes de inicial, preescolar, primaria y secundaria para crear ambientes escolares de respeto y diálogo mediante estrategias de prevención y detección de situaciones de riesgo.

Por Diario Rotativo Ene 24, 2026
Querétaro, 24 Ene 2026 La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) capacitó a cinco mil 114 docentes de los niveles de inicial, preescolar, primaria y secundaria con el objetivo de fomentar una capacitación en cultura de paz en Querétaro que fortalezca ambientes escolares de respeto, diálogo y colaboración. La estrategia busca que las comunidades educativas desarrollen habilidades para resolver conflictos pacíficamente y prevenir situaciones de riesgo que comprometan la integridad de estudiantes, maestros y personal administrativo.

La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, explicó que esta iniciativa forma parte de un trabajo continuo para fortalecer mecanismos de atención y detección en los planteles educativos. "Lo que se busca con estas acciones es trabajar en equipo autoridades, docentes y madres y padres de familia sobre las necesidades de mantener una participación activa en la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos en los planteles educativos, así como la implementación de estrategias formativas y preventivas en la seguridad y bienestar de las y los alumnos", señaló.

La funcionaria destacó que es necesario generar espacios de paz y sana convivencia en los entornos escolares para salvaguardar la seguridad de la comunidad educativa mediante capacitaciones especializadas que permitan a los docentes identificar y atender conflictos antes de que escalen.

Capacitación en cultura de paz beneficia a 26 mil estudiantes en Querétaro

La USEBEQ ofrece distintas capacitaciones y talleres enfocados en autocuidado del cuerpo, valor de la sana convivencia, uso responsable de redes sociales, civismo digital y manejo de emociones. Durante el último año, estas acciones han atendido a 26 mil 374 niños, niñas y adolescentes; 11 mil 595 madres, padres de familia o tutores; y cinco mil 450 maestras y maestros en la entidad.

Los talleres forman parte de una estrategia integral que involucra a toda la comunidad escolar en la construcción de ambientes seguros donde estudiantes puedan desarrollarse académica y emocionalmente sin temor a violencia o acoso. Las capacitaciones incluyen herramientas prácticas para identificar señales de alerta, técnicas de mediación de conflictos y protocolos de actuación ante situaciones de riesgo.

¿Cómo funcionan los talleres de cultura de paz en escuelas de Querétaro?

Los talleres se diseñan según las necesidades específicas de cada nivel educativo, adaptando contenidos y metodologías para inicial, preescolar, primaria y secundaria. En educación inicial y preescolar, el enfoque se centra en reconocimiento de emociones y habilidades de comunicación básicas. Para primaria y secundaria, se profundiza en resolución de conflictos, pensamiento crítico ante redes sociales y construcción de acuerdos colectivos.

La estrategia de capacitación en cultura de paz en Querétaro también contempla el fortalecimiento del vínculo entre familias y escuelas, reconociendo que la prevención de violencia requiere compromiso compartido. Las madres, padres y tutores participan en sesiones donde aprenden a identificar cambios de conducta en sus hijos, fomentar comunicación asertiva en casa y apoyar el trabajo docente desde el hogar.

Quintanar Mejía reforzó que la USEBEQ mantiene el compromiso de expandir estas capacitaciones durante el presente ciclo escolar para alcanzar a más comunidades educativas y consolidar una cultura de paz que trascienda las aulas y se refleje en la sociedad queretana como parte del compromiso del gobierno estatal con la formación integral de las nuevas generaciones.

