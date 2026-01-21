Querétaro, 21 de enero de 2026. - La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro realizó el taller Afinando la inclusión: la música como puente para aprender con el propósito de fortalecer la práctica de acompañantes musicales y profesores de enseñanza musical elemental en educación inicial y preescolar.
El taller se llevó a cabo con la participación de 64 docentes que impactan directamente en el aprendizaje y apoyo socioemocional de 10 mil 44 niñas y niños de 158 escuelas públicas en la entidad, informó la coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía.
La capacitación se realizó en la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro "Andrés Balvanera" desde un enfoque de inclusión y corresponsabilidad.
Quintanar Mejía señaló que la música se convierte en herramienta pedagógica que promueve la justicia, la equidad y el bienestar integral de las niñas y niños, consolidando el compromiso de la actual administración con una educación inclusiva y de calidad en Querétaro.
"La inclusión no solo es un concepto, es una práctica diaria que se construye con sensibilidad, corresponsabilidad y amor por la infancia. Estamos convencidos de que la música es el camino para inspirar a nuestros niños y niñas, así como para llenar su corazón y formar verdaderos ciudadanos para Querétaro", indicó la coordinadora durante la inauguración del taller.
Programa fortalece desarrollo socioemocional infantil
El taller Afinando la inclusión representa una estrategia de la USEBEQ para fortalecer capacidades docentes en el uso de la música como herramienta de aprendizaje inclusivo en los niveles de educación inicial y preescolar.
La funcionaria destacó que los 64 acompañantes musicales y profesores capacitados trabajan directamente con estudiantes de las 158 escuelas públicas participantes del programa estatal.
Quintanar Mejía precisó que la música funciona como puente para el aprendizaje y el desarrollo integral de la infancia queretana, permitiendo a los docentes implementar prácticas de enseñanza musical inclusiva que atienden las necesidades específicas de cada estudiante.
La coordinadora enfatizó que esta iniciativa forma parte del compromiso gubernamental con una educación que garantice equidad y bienestar para todos los niños del estado.
Los 10 mil 44 niñas y niños beneficiarios del programa de enseñanza musical reciben apoyo socioemocional que contribuye a su desarrollo pleno mediante estrategias pedagógicas basadas en la inclusión y la corresponsabilidad educativa.
La USEBEQ continuará implementando talleres de capacitación para docentes que fortalezcan la calidad educativa en Querétaro con enfoque inclusivo y humanista.