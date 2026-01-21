USEBEQ capacita a 64 docentes musicales en educación inclusiva

Irene Quintanar Mejía señaló que el taller Afinando la inclusión impacta directamente en el aprendizaje y apoyo socioemocional de 10 mil 44 niñas y niños de 158 escuelas públicas de educación inicial y preescolar en Querétaro.

Irene Quintanar Mejía USEBEQ inaugura taller música inclusiva educación preescolar inicial Querétaro Escuela Normal Andrés Balvanera

Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de USEBEQ, durante inauguración del taller Afinando la inclusión en Escuela Normal Andrés Balvanera.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 21, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 21 de enero de 2026. - La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro realizó el taller Afinando la inclusión: la música como puente para aprender con el propósito de fortalecer la práctica de acompañantes musicales y profesores de enseñanza musical elemental en educación inicial y preescolar.

El taller se llevó a cabo con la participación de 64 docentes que impactan directamente en el aprendizaje y apoyo socioemocional de 10 mil 44 niñas y niños de 158 escuelas públicas en la entidad, informó la coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía.

La capacitación se realizó en la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro "Andrés Balvanera" desde un enfoque de inclusión y corresponsabilidad.

Quintanar Mejía señaló que la música se convierte en herramienta pedagógica que promueve la justicia, la equidad y el bienestar integral de las niñas y niños, consolidando el compromiso de la actual administración con una educación inclusiva y de calidad en Querétaro.

Irene Quintanar Mej\u00eda USEBEQ inaugura taller m\u00fasica inclusiva educaci\u00f3n preescolar inicial Quer\u00e9taro Escuela Normal Andr\u00e9s Balvanera Docentes de educación musical participan en taller de inclusión. El programa beneficia a 10 mil 44 niños de 158 escuelas en Querétaro. rotativo.com.mx

"La inclusión no solo es un concepto, es una práctica diaria que se construye con sensibilidad, corresponsabilidad y amor por la infancia. Estamos convencidos de que la música es el camino para inspirar a nuestros niños y niñas, así como para llenar su corazón y formar verdaderos ciudadanos para Querétaro", indicó la coordinadora durante la inauguración del taller.

Programa fortalece desarrollo socioemocional infantil

El taller Afinando la inclusión representa una estrategia de la USEBEQ para fortalecer capacidades docentes en el uso de la música como herramienta de aprendizaje inclusivo en los niveles de educación inicial y preescolar.

La funcionaria destacó que los 64 acompañantes musicales y profesores capacitados trabajan directamente con estudiantes de las 158 escuelas públicas participantes del programa estatal.

Quintanar Mejía precisó que la música funciona como puente para el aprendizaje y el desarrollo integral de la infancia queretana, permitiendo a los docentes implementar prácticas de enseñanza musical inclusiva que atienden las necesidades específicas de cada estudiante.

La coordinadora enfatizó que esta iniciativa forma parte del compromiso gubernamental con una educación que garantice equidad y bienestar para todos los niños del estado.

Los 10 mil 44 niñas y niños beneficiarios del programa de enseñanza musical reciben apoyo socioemocional que contribuye a su desarrollo pleno mediante estrategias pedagógicas basadas en la inclusión y la corresponsabilidad educativa.

La USEBEQ continuará implementando talleres de capacitación para docentes que fortalezcan la calidad educativa en Querétaro con enfoque inclusivo y humanista.

gobiernoeducacionusebeq

Reciente

Agustín Dorantes Lámbarri, senador Querétaro, durante diálogo con estudiantes Universidad Mondragón sobre Reforma Electoral
Querétaro capital

Senador Dorantes advierte riesgos en Reforma Electoral ante estudiantes

El legislador queretano dialogó con más de 300 estudiantes universitarios sobre autonomía del INE y representación plurinominal en el debate nacional.

Luis Fernando Pantoja Amaro, rector UTEQ, durante el anuncio del Primer Sorteo universitario con Mazda 3 y 16 premios Querétaro
Querétaro capital

UTEQ lanza sorteo con auto Mazda 3 2026 y 16 premios

La universidad emitió seis mil 500 boletos de 400 pesos para generar recursos destinados a movilidad estudiantil y visitas a empresas.

Víctor Antonio De Jesús Hernández, fiscal general de Querétaro, presenta iniciativa reforma Ley Orgánica ante Congreso estatal
Legislatura

Querétaro crea Unidad Especializada contra Extorsión

La Fiscalía presentó iniciativa de reforma a su Ley Orgánica para formalizar estructura especializada y fortalecer persecución del delito.

Alerta sanitaria COFEPRIS medicamento Zenplex Olanzapina lote adulterado 3AN097B fecha caducidad San Juan del Río Querétaro
Salud

COFEPRIS alerta por lote adulterado de Zenplex en San Juan del Río

La Secretaría de Salud informó que COFEPRIS detectó adulteración en la fecha de caducidad del producto Zenplex Olanzapina 10 mg con número de lote 3AN097B que fue comercializado con fecha ENE 26 cuando la original era ENE 25.