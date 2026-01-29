Nopala de Villagrán, Hidalgo, 29 de enero de 2026. —Evelyn Nieves Ayala, alumna de la escuela primaria Benito Juárez de San Lorenzo, se coronó como triunfadora en la categoría de 75 metros libres durante los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Educación Básica 2025-2026 celebrados en Nopala de Villagrán.
Autoridades de la SEP Hidalgo y del Departamento de Educación Física durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares en Nopala de Villagrán. rotativo.com.mx
La estudiante obtuvo su pase a la competencia estatal programada para el 3 de marzo en Ciudad Sahagún, donde representará a la zona 04 de educación física.
El plantel educativo sumó un segundo triunfo con Jaysson Zamudio Ramírez, quien se impuso en la categoría de relevos. Ambos estudiantes forman parte de la delegación que competirá en la siguiente fase del certamen deportivo.
Evelyn Nieves Ayala recibe su medalla de oro tras coronarse en la prueba de velocidad de los Juegos Deportivos Escolares. rotativo.com.mx
La justa reunió a participantes de 79 escuelas de la región en diversas disciplinas como parte de la estrategia de formación integral de la Nueva Escuela Mexicana.
La ceremonia de inauguración fue encabezada por autoridades de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo.
El evento contó con la presencia de representantes de la Dirección de Educación Primaria General y del Departamento de Educación Física, quienes reconocieron el esfuerzo de docentes y padres de familia en la preparación de los alumnos.
Equipo de basquetbol femenil de la escuela primaria Emiliano Zapata de Llano Largo durante su participación en el certamen deportivo. rotativo.com.mx
Primaria Benito Juárez destaca en juegos deportivos escolares Hidalgo
Durante el mensaje inaugural, las autoridades educativas hicieron un llamado a las familias para acompañar a sus hijos en las competencias.
"Gracias por permitir que las escuelas y los maestros ayuden para que la labor educativa que requiere la Nueva Escuela Mexicana sea alcanzada", señaló el representante de la zona 04 de educación física ante los asistentes.
El funcionario indicó que los juegos deportivos de educación básica en Hidalgo buscan fomentar valores como el espíritu deportivo, la determinación y el trabajo en equipo entre los estudiantes.
Estudiantes de 79 escuelas de la zona 04 de educación física participan en diversas disciplinas de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares. rotativo.com.mx
"Lo que realmente importa no son las medallas que ganemos, sino los recuerdos que creamos y las lecciones que aprendamos", expresó durante su intervención en la ceremonia.
Los organizadores precisaron que la competencia estatal de atletismo escolar tendrá como sede Ciudad Sahagún el próximo 3 de marzo.
Estudiantes ganadores de las distintas zonas de educación física del estado se medirán en esa fase para definir a los representantes de Hidalgo en la etapa nacional del certamen deportivo.