Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 29, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Nopala de Villagrán, Hidalgo, 29 de enero de 2026. —Evelyn Nieves Ayala, alumna de la escuela primaria Benito Juárez de San Lorenzo, se coronó como triunfadora en la categoría de 75 metros libres durante los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Educación Básica 2025-2026 celebrados en Nopala de Villagrán.

Autoridades de la SEP Hidalgo y del Departamento de Educación Física durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares en Nopala de Villagrán.

La estudiante obtuvo su pase a la competencia estatal programada para el 3 de marzo en Ciudad Sahagún, donde representará a la zona 04 de educación física.

El plantel educativo sumó un segundo triunfo con Jaysson Zamudio Ramírez, quien se impuso en la categoría de relevos. Ambos estudiantes forman parte de la delegación que competirá en la siguiente fase del certamen deportivo.

Evelyn Nieves Ayala recibe su medalla de oro tras coronarse en la prueba de velocidad de los Juegos Deportivos Escolares.

La justa reunió a participantes de 79 escuelas de la región en diversas disciplinas como parte de la estrategia de formación integral de la Nueva Escuela Mexicana.

La ceremonia de inauguración fue encabezada por autoridades de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo.

El evento contó con la presencia de representantes de la Dirección de Educación Primaria General y del Departamento de Educación Física, quienes reconocieron el esfuerzo de docentes y padres de familia en la preparación de los alumnos.


Equipo de basquetbol femenil de la escuela primaria Emiliano Zapata de Llano Largo durante su participación en el certamen deportivo.

Durante el mensaje inaugural, las autoridades educativas hicieron un llamado a las familias para acompañar a sus hijos en las competencias.

Evelyn Nieves Ayala recibe su medalla de oro tras coronarse en la prueba de velocidad de los Juegos Deportivos Escolares.

"Gracias por permitir que las escuelas y los maestros ayuden para que la labor educativa que requiere la Nueva Escuela Mexicana sea alcanzada", señaló el representante de la zona 04 de educación física ante los asistentes.

El funcionario indicó que los juegos deportivos de educación básica en Hidalgo buscan fomentar valores como el espíritu deportivo, la determinación y el trabajo en equipo entre los estudiantes.

Estudiantes de 79 escuelas de la zona 04 de educación física participan en diversas disciplinas de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares.

"Lo que realmente importa no son las medallas que ganemos, sino los recuerdos que creamos y las lecciones que aprendamos", expresó durante su intervención en la ceremonia.

Los organizadores precisaron que la competencia estatal de atletismo escolar tendrá como sede Ciudad Sahagún el próximo 3 de marzo.

Equipo de basquetbol femenil de la escuela primaria Emiliano Zapata de Llano Largo durante su participación en el certamen deportivo.

Estudiantes ganadores de las distintas zonas de educación física del estado se medirán en esa fase para definir a los representantes de Hidalgo en la etapa nacional del certamen deportivo.

