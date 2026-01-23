El 48% de queretanos percibe inseguridad en la ciudad

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana reveló que 48 por ciento de la población mayor de 18 años considera inseguro vivir en Querétaro durante el cuarto trimestre de 2025, cifra que se ubica 15.8 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional.

Ciudadanos transitan por calles del centro de Querétaro donde percepción de inseguridad alcanza 48% según encuesta INEGI

Querétaro se ubica 15.8 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional de percepción de inseguridad que alcanza 63.8% en 91 zonas urbanas del país

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 23, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 23 de enero de 2026. - El 48 por ciento de la población queretana mayor de 18 años percibió inseguridad en Querétaro durante el cuarto trimestre de 2025, según reveló la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La cifra representa un incremento de 3.2 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre del mismo año, cuando se registró 44.8 por ciento, aunque este cambio no resulta estadísticamente significativo según los parámetros metodológicos del organismo federal.

El dato contrasta favorablemente con el promedio nacional, que alcanzó 63.8 por ciento de ciudadanos que consideran inseguro vivir en su ciudad.

Querétaro se ubica 15.8 puntos porcentuales por debajo de la media nacional, consolidándose entre las capitales estatales con menor percepción de riesgo en el país.

Cajeros automáticos y transporte público concentran mayor temor

La encuesta del INEGI identificó que 72.3 por ciento de la población de Querétaro manifestó sentirse insegura en cajeros automáticos localizados en la vía pública, convirtiéndose en el espacio físico con mayor percepción de riesgo entre los habitantes de las áreas urbanas evaluadas.

Las calles registraron 64.9 por ciento de ciudadanos que expresaron temor, mientras que el transporte público alcanzó el mismo porcentaje. Las carreteras obtuvieron 58.9 por ciento de percepción de inseguridad entre la población encuestada durante el periodo octubre-diciembre de 2025.

Los bancos como establecimientos físicos reportaron 54.8 por ciento de ciudadanos que los consideran espacios inseguros, seguidos de los mercados con 49.7 por ciento y los parques o centros recreativos con 47.1 por ciento de percepción de riesgo.

Ciudadanos transitan por calles del centro de Quer\u00e9taro donde percepci\u00f3n de inseguridad alcanza 48% seg\u00fan encuesta INEGI Querétaro se ubica 15.8 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional de percepción de inseguridad que alcanza 63.8% en 91 zonas urbanas del país Rotativo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía aplicó la encuesta en 27 mil 130 viviendas de 91 áreas urbanas del país, incluyendo las 16 demarcaciones territoriales de Ciudad de México y al menos un área urbana por cada entidad federativa, durante el periodo del 26 de noviembre al 16 de diciembre de 2025.

¿Cómo se compara Querétaro con otras ciudades en percepción de inseguridad?

La zona metropolitana de Querétaro mantiene indicadores favorables en el contexto nacional. Los municipios de Corregidora y El Marqués se posicionan también por encima de la media nacional en materia de percepción de seguridad, evidenciando coordinación en políticas públicas que trascienden límites administrativos municipales.

Las diferencias por sexo resultan significativas en los resultados de la encuesta. El 69.4 por ciento de las mujeres a nivel nacional consideró que vivir en su ciudad era inseguro, mientras que entre los hombres el porcentaje alcanzó 57.1 por ciento, reflejando una brecha de 12.3 puntos porcentuales en la percepción de riesgo entre ambos grupos poblacionales.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana evalúa trimestralmente la percepción ciudadana sobre seguridad pública, experiencias de victimización, conflictos, conductas antisociales, desempeño gubernamental y corrupción en el contacto con autoridades de seguridad. El instrumento estadístico se aplica desde septiembre de 2013 con periodicidad trimestral.

El organismo federal documentó que 33.7 por ciento de la población nacional consideró que la situación de delincuencia e inseguridad seguirá igual de mal en los próximos 12 meses, mientras que 25.6 por ciento manifestó que empeorará. En contraste, 23.2 por ciento expresó expectativas de mejora y 16.4 por ciento estimó que permanecerá igual de bien.

Las áreas urbanas con mayor percepción de inseguridad a nivel nacional fueron Uruapan con 88.7 por ciento, Culiacán Rosales con 88.1 por ciento, Ciudad Obregón con 88.0 por ciento, Ecatepec de Morelos con 88.0 por ciento e Irapuato con 87.3 por ciento durante el cuarto trimestre de 2025.

Los resultados de la encuesta del INEGI sirven como referente para la toma de decisiones en política pública de seguridad a nivel municipal, estatal y federal.

La información permite comparaciones temporales y geográficas sobre la situación de seguridad pública en las principales zonas urbanas del país, proporcionando elementos para evaluar la efectividad de estrategias implementadas por autoridades.

gobiernoseguridadinegi

Reciente

Operativo de seguridad en Veracruz para captura de presunto responsable del feminicidio de Astrid en Zapopan, Jalisco
México

Capturan en Veracruz a presunto feminicida de Astrid en Zapopan

La Fiscalía de Jalisco informó la detención de Eduardo Salvador "N" en un centro comercial de Veracruz, presunto responsable del feminicidio de Astrid Noemí Cruz y del asesinato de su hijo de 16 años ocurrido en marzo pasado en Zapopan.

Inauguración de la planta de Abbott en Querétaro con inversión de 200 millones de dólares para producción de dispositivos médicos cardiovasculares
Querétaro

Abbott invierte 200 mdd en planta de Electrofisiología en Querétaro

La empresa global de tecnología médica destinó 200 millones de dólares para producir catéteres de electrofisiología cardiovascular que se exportarán a todo el mundo y generarán más de mil empleos especializados en el estado.

Funcionarios municipales informan a vecinos sobre obra del Tren México–Querétaro en colonia Linda Vista de Querétaro
Editorial

Alcalde informa sobre cierres por obra del Tren México–Querétaro

El gobierno municipal desplegó 500 servidores públicos en 16 colonias para informar sobre cierres de calles, rutas alternas y una ruta gratuita de transporte público derivados de la obra federal del Tren México–Querétaro.

Pronóstico del clima en Querétaro muestra cielo medio nublado con ambiente frío matutino.
México

Querétaro registra 8°C de mínima y 25°C de máxima

El pronóstico meteorológico indica ambiente frío durante la mañana con bancos de niebla en zonas serranas, mientras que la tarde presentará condiciones templadas con viento sur de hasta 30 kilómetros por hora.