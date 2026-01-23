Querétaro, 23 de enero de 2026. - El 48 por ciento de la población queretana mayor de 18 años percibió inseguridad en Querétaro durante el cuarto trimestre de 2025, según reveló la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La cifra representa un incremento de 3.2 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre del mismo año, cuando se registró 44.8 por ciento, aunque este cambio no resulta estadísticamente significativo según los parámetros metodológicos del organismo federal.
El dato contrasta favorablemente con el promedio nacional, que alcanzó 63.8 por ciento de ciudadanos que consideran inseguro vivir en su ciudad.
Querétaro se ubica 15.8 puntos porcentuales por debajo de la media nacional, consolidándose entre las capitales estatales con menor percepción de riesgo en el país.
Cajeros automáticos y transporte público concentran mayor temor
La encuesta del INEGI identificó que 72.3 por ciento de la población de Querétaro manifestó sentirse insegura en cajeros automáticos localizados en la vía pública, convirtiéndose en el espacio físico con mayor percepción de riesgo entre los habitantes de las áreas urbanas evaluadas.
Las calles registraron 64.9 por ciento de ciudadanos que expresaron temor, mientras que el transporte público alcanzó el mismo porcentaje. Las carreteras obtuvieron 58.9 por ciento de percepción de inseguridad entre la población encuestada durante el periodo octubre-diciembre de 2025.
Los bancos como establecimientos físicos reportaron 54.8 por ciento de ciudadanos que los consideran espacios inseguros, seguidos de los mercados con 49.7 por ciento y los parques o centros recreativos con 47.1 por ciento de percepción de riesgo.
Querétaro se ubica 15.8 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional de percepción de inseguridad que alcanza 63.8% en 91 zonas urbanas del país Rotativo.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía aplicó la encuesta en 27 mil 130 viviendas de 91 áreas urbanas del país, incluyendo las 16 demarcaciones territoriales de Ciudad de México y al menos un área urbana por cada entidad federativa, durante el periodo del 26 de noviembre al 16 de diciembre de 2025.
¿Cómo se compara Querétaro con otras ciudades en percepción de inseguridad?
La zona metropolitana de Querétaro mantiene indicadores favorables en el contexto nacional. Los municipios de Corregidora y El Marqués se posicionan también por encima de la media nacional en materia de percepción de seguridad, evidenciando coordinación en políticas públicas que trascienden límites administrativos municipales.
Las diferencias por sexo resultan significativas en los resultados de la encuesta. El 69.4 por ciento de las mujeres a nivel nacional consideró que vivir en su ciudad era inseguro, mientras que entre los hombres el porcentaje alcanzó 57.1 por ciento, reflejando una brecha de 12.3 puntos porcentuales en la percepción de riesgo entre ambos grupos poblacionales.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana evalúa trimestralmente la percepción ciudadana sobre seguridad pública, experiencias de victimización, conflictos, conductas antisociales, desempeño gubernamental y corrupción en el contacto con autoridades de seguridad. El instrumento estadístico se aplica desde septiembre de 2013 con periodicidad trimestral.
El organismo federal documentó que 33.7 por ciento de la población nacional consideró que la situación de delincuencia e inseguridad seguirá igual de mal en los próximos 12 meses, mientras que 25.6 por ciento manifestó que empeorará. En contraste, 23.2 por ciento expresó expectativas de mejora y 16.4 por ciento estimó que permanecerá igual de bien.
Las áreas urbanas con mayor percepción de inseguridad a nivel nacional fueron Uruapan con 88.7 por ciento, Culiacán Rosales con 88.1 por ciento, Ciudad Obregón con 88.0 por ciento, Ecatepec de Morelos con 88.0 por ciento e Irapuato con 87.3 por ciento durante el cuarto trimestre de 2025.
Los resultados de la encuesta del INEGI sirven como referente para la toma de decisiones en política pública de seguridad a nivel municipal, estatal y federal.
La información permite comparaciones temporales y geográficas sobre la situación de seguridad pública en las principales zonas urbanas del país, proporcionando elementos para evaluar la efectividad de estrategias implementadas por autoridades.