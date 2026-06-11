Colón rehabilita su Auditorio Municipal con techo nuevo y acceso para sillas de ruedas

Colón, Querétaro, 11 de junio de 2026.- El gobierno municipal de Colón ejecuta una rehabilitación integral del Auditorio Municipal, con la reparación del techo como prioridad para frenar las filtraciones que cada temporada de lluvias inundaban la cancha y obligaban a suspender los eventos deportivos.
El presidente municipal, Gaspar Trueba Moncada, recorrió el inmueble para verificar el avance de los trabajos, que buscan devolver a las familias colonenses un espacio funcional para actividades recreativas y deportivas. La intervención se suma a los avances de obra que la administración ha reportado desde el arranque de su gestión.
¿Qué obras tiene el Auditorio Municipal de Colón?
La rehabilitación cambia el acabado de los muros, recupera la cancha con la instalación de nuevas canastas y renueva por completo los baños para mayor higiene.
El gobierno municipal de Colón ejecuta la rehabilitación integral del Auditorio Municipal para recuperar su uso deportivo y cultural durante todo el año. rotativo.com.mx
El proyecto incorpora además una fachada con accesibilidad inclusiva y rampas para personas en silla de ruedas, dentro de las prioridades fijadas en la planeación municipal.
La obra atiende una demanda añeja. Las filtraciones dañaban la duela y forzaban la cancelación de partidos cada vez que llovía. Con el techo y la estructura reforzados, el recinto quedará habilitado para usarse los 365 días del año.
El gobierno municipal de Colón ejecuta la rehabilitación integral del Auditorio Municipal para recuperar su uso deportivo y cultural durante todo el año. rotativo.com.mx
Accesibilidad para personas en silla de ruedas
En las gradas se habilita una zona de bancas y un espacio reservado para personas en silla de ruedas. La superficie de la cancha se interviene con pintura, nuevo diseño y cambio de canastas para hacer más seguro el juego, una tarea coordinada por la Secretaría de Obras Públicas municipal.
El gobierno municipal de Colón ejecuta la rehabilitación integral del Auditorio Municipal para recuperar su uso deportivo y cultural durante todo el año. rotativo.com.mx
El recinto renovado se perfila como punto de encuentro para el deporte y la cultura en Colón, con instalaciones pensadas para que niñas, niños, jóvenes y adultos entrenen y convivan sin barreras a lo largo del año.