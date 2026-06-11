Colón rehabilita su Auditorio Municipal con techo nuevo y acceso para sillas de ruedas

Los trabajos contemplan reparación del techo contra filtraciones, nueva cancha con canastas y rampas que garantizan el acceso de personas en silla de ruedas.

Trabajos de rehabilitación en el Auditorio Municipal de Colón, con reparación del techo y renovación de la cancha deportiva.

El gobierno municipal de Colón ejecuta la rehabilitación integral del Auditorio Municipal para recuperar su uso deportivo y cultural durante todo el año.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, Querétaro, 11 de junio de 2026.- El gobierno municipal de Colón ejecuta una rehabilitación integral del Auditorio Municipal, con la reparación del techo como prioridad para frenar las filtraciones que cada temporada de lluvias inundaban la cancha y obligaban a suspender los eventos deportivos.

El presidente municipal, Gaspar Trueba Moncada, recorrió el inmueble para verificar el avance de los trabajos, que buscan devolver a las familias colonenses un espacio funcional para actividades recreativas y deportivas. La intervención se suma a los avances de obra que la administración ha reportado desde el arranque de su gestión.

¿Qué obras tiene el Auditorio Municipal de Colón?

La rehabilitación cambia el acabado de los muros, recupera la cancha con la instalación de nuevas canastas y renueva por completo los baños para mayor higiene.

Trabajos de rehabilitaci\u00f3n en el Auditorio Municipal de Col\u00f3n, con reparaci\u00f3n del techo y renovaci\u00f3n de la cancha deportiva. El gobierno municipal de Colón ejecuta la rehabilitación integral del Auditorio Municipal para recuperar su uso deportivo y cultural durante todo el año. rotativo.com.mx

El proyecto incorpora además una fachada con accesibilidad inclusiva y rampas para personas en silla de ruedas, dentro de las prioridades fijadas en la planeación municipal.

La obra atiende una demanda añeja. Las filtraciones dañaban la duela y forzaban la cancelación de partidos cada vez que llovía. Con el techo y la estructura reforzados, el recinto quedará habilitado para usarse los 365 días del año.


Trabajos de rehabilitaci\u00f3n en el Auditorio Municipal de Col\u00f3n, con reparaci\u00f3n del techo y renovaci\u00f3n de la cancha deportiva. El gobierno municipal de Colón ejecuta la rehabilitación integral del Auditorio Municipal para recuperar su uso deportivo y cultural durante todo el año. rotativo.com.mx

Accesibilidad para personas en silla de ruedas

En las gradas se habilita una zona de bancas y un espacio reservado para personas en silla de ruedas. La superficie de la cancha se interviene con pintura, nuevo diseño y cambio de canastas para hacer más seguro el juego, una tarea coordinada por la Secretaría de Obras Públicas municipal.

Trabajos de rehabilitaci\u00f3n en el Auditorio Municipal de Col\u00f3n, con reparaci\u00f3n del techo y renovaci\u00f3n de la cancha deportiva. El gobierno municipal de Colón ejecuta la rehabilitación integral del Auditorio Municipal para recuperar su uso deportivo y cultural durante todo el año. rotativo.com.mx

El recinto renovado se perfila como punto de encuentro para el deporte y la cultura en Colón, con instalaciones pensadas para que niñas, niños, jóvenes y adultos entrenen y convivan sin barreras a lo largo del año.

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