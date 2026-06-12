IMSS Oaxaca instala módulo médico en San Isidro Naranjal tras el desbordamiento de un río

Oaxaca, 12 de junio de 2026.- Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Oaxaca fue la primera instancia en arribar a la comunidad de San Isidro Naranjal para atender a las familias afectadas por el desbordamiento de un río asociado a las recientes lluvias.

El instituto trasladó medicamentos, material de curación e insumos a la población derechohabiente de esta comunidad, perteneciente a la Localidad de Acción Intensiva (LAI) de San José Chiltepec, con el fin de resolver las eventualidades del temporal.

¿Cómo se atendió la emergencia en San Isidro Naranjal?

El encargado de la Coordinación Médica del Equipo de Gestión y Atención a la Salud (EGAS), Julio César Castellanos Díaz, explicó que el organismo mantiene acciones permanentes de atención y vigilancia para proteger la salud de quienes habitan las comunidades golpeadas por fenómenos meteorológicos.

Un equipo multidisciplinario, integrado por personal médico, de Enfermería, Acción Comunitaria y personal polivalente, recorrió la zona junto con autoridades municipales para evaluar las condiciones de la comunidad, identificar riesgos sanitarios y revisar las viviendas que registraron encharcamientos e inundaciones.

La atención se concentró en un módulo instalado en el refugio temporal habilitado en el domo de la agencia municipal. Ahí, personal médico y de Enfermería de la Unidad Médica Rural, junto con trabajadores de Acción Comunitaria, sostiene una vigilancia permanente del estado de salud de la población. Estas acciones se suman a la estrategia de salud que el instituto impulsa a escala nacional.

El módulo de atención se instaló en el domo de la agencia municipal, habilitado como refugio temporal para la población evacuada. Foto: IMSS

¿Qué afectaciones dejó el desbordamiento del río?

Castellanos Díaz indicó que las personas evacuadas durante la contingencia ya regresaron a sus hogares, luego de verificarse que ninguna vivienda permanece con inundaciones o encharcamientos. Añadió que el nivel del cauce disminuyó de forma considerable y que no representa un riesgo adicional para los habitantes.

El funcionario precisó que las afectaciones son únicamente de carácter material. El organismo, que en los últimos meses reforzó la atención de primer nivel en distintas regiones del país, señaló que continuará atento para otorgar servicios a la población en coordinación con Protección Civil y los tres órdenes de gobierno.

El IMSS en Oaxaca mantendrá la vigilancia sanitaria en la comunidad mientras persista la temporada de lluvias, con miras a responder ante cualquier nueva eventualidad en la zona.