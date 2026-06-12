Meta sufre caída global y deja sin servicio a Facebook, Instagram y WhatsApp

Usuarios de todo el mundo reportaron fallas para iniciar sesión y cargar contenido en las aplicaciones de la compañía de Mark Zuckerberg.

Persona sostiene un teléfono con la aplicación de Facebook que muestra un mensaje de error durante la caída de las plataformas de Meta.

Usuarios de Facebook, Instagram y WhatsApp reportaron fallas para iniciar sesión y cargar contenido durante la interrupción global de Meta.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 12, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ciudad de México, 12 de junio de 2026.- Las plataformas de Meta —Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads— registraron una interrupción masiva a nivel mundial, con afectaciones para usuarios en México y otros países.

Los reportes señalaron problemas para iniciar sesión, actualizar el feed y enviar mensajes; varios usuarios fueron desconectados de sus cuentas de Facebook y Messenger sin previo aviso. La plataforma de monitoreo Downdetector concentró una curva ascendente de quejas desde primera hora.

Hasta el avance de la mañana, la empresa matriz, Meta, no había emitido un posicionamiento oficial sobre las causas de la interrupción ni un tiempo estimado para restablecer por completo el servicio. El alcance no fue menor: en el país, WhatsApp, Facebook e Instagram figuran entre las aplicaciones más usadas, con penetraciones de 92.6%, 91.6% y 80.6% entre los internautas, según DataReportal.

¿Por qué se cayó Facebook hoy?

La causa precisa no fue confirmada por la compañía. De acuerdo con Downdetector, las fallas comenzaron a registrarse alrededor de las 7:50 horas y se intensificaron poco a poco, afectando tanto a las aplicaciones móviles como a las versiones web. En el caso de WhatsApp, las afectaciones se concentraron principalmente en el sitio web más que en los teléfonos.

Al intentar ingresar, muchos usuarios se toparon con un aviso en inglés que abría con «Sorry, something went wrong», la pantalla habitual de la compañía cuando los servidores no logran resolver la solicitud. Otros recibieron dentro de Facebook el mensaje "error en la consulta".

No es la primera ocasión en que las plataformas de Meta caen de forma conjunta; episodios similares en años recientes dejaron sin servicio a millones de usuarios y a miles de empresas que dependen de estas redes para comunicarse y vender. La interrupción golpeó a negocios, administradores de páginas, creadores de contenido y medios que operan a diario a través de estas aplicaciones.

¿Qué hacer si Facebook no abre sesión?

Especialistas recomendaron no cambiar contraseñas ni asumir que la cuenta fue hackeada, dado que se trata de una falla del lado de Meta. También sugirieron verificar la conexión a internet, reiniciar la aplicación y evitar cerrar sesión o desinstalar mientras persista la intermitencia.

Cerca de las 9:00 horas del centro de México, la aplicación de Facebook restableció el servicio, según los reportes de usuarios, aunque otras plataformas de la compañía seguían mostrando intermitencias.

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