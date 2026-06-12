Estudiantes queretanos representarán a México en olimpiada de matemáticas en Singapur

Tequisquiapan, 12 de junio de 2026.- Camila Ugalde Reséndiz y Carlos Andrés Caballero Aldana, alumnos de la Secundaria General "Cerro de las Campanas", representarán a México en una olimpiada de matemáticas en Singapur tras conquistar oro y plata en la fase virtual de la competencia.

Ambos pertenecen a un plantel adscrito a la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ). Camila se quedó con la medalla de oro y Carlos con la de plata en la Singapore and Asian Schools Math Olympiad (SASMO), en su modalidad virtual, resultado que les abrió el pase a la justa presencial.

Esa clasificación los lleva al Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC), donde competirán con estudiantes de distintos países. La preparación previa, el acompañamiento docente y el respaldo de sus familias fueron los factores que ambos alumnos capitalizaron para llegar a la fase internacional.

¿Cuándo es la olimpiada SIMOC en Singapur?

La competencia presencial se realizará del 17 al 21 de julio en Singapur. Hasta ese país viajarán los dos estudiantes queretanos para representar a México en una de las olimpiadas de matemáticas con mayor convocatoria del continente asiático.

¿De qué secundaria son los alumnos?

Camila y Carlos cursan en la Secundaria General "Cerro de las Campanas", en Tequisquiapan, el mismo plantel del que han salido otros perfiles con medalla en matemáticas en certámenes nacionales. La escuela forma parte de la red estatal que coordina la USEBEQ.

La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, reconoció el desempeño de los dos alumnos, así como el trabajo de sus maestras, maestros y entrenadores y el apoyo de sus familias.

Indicó que el enfoque en matemáticas fortalece el desarrollo intelectual de las y los jóvenes, al impulsar el razonamiento lógico, el pensamiento crítico y la creatividad para resolver problemas de la vida cotidiana.

Con su paso a la final, los dos representantes queretanos llevarán el nombre de Querétaro y de México a una competencia que en su edición más reciente reunió a estudiantes de más de 50 países.