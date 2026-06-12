IMSS Querétaro abre la donación de sangre a personas con tatuajes y diabetes controlada

Querétaro, 12 de junio de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro llamó a la población a sumarse a la donación altruista de sangre e informó que ahora pueden participar personas con tatuajes, perforaciones o con diabetes e hipertensión arterial controladas, de cara al Día Mundial del Donante de Sangre que se conmemora el 14 de junio.

La convocatoria se enmarca en la campaña "Una gota de humanidad. Donemos sangre. Salvemos vidas", con la que el Instituto busca asegurar una reserva suficiente para atender emergencias, cirugías y pacientes en estado crítico.

La química adscrita al área de Transfusiones del Hospital General Regional (HGR) No. 1, Heidi Liliana Hernández Martínez, explicó que la cultura de donación altruista garantiza una oportunidad de vida para quienes atraviesan padecimientos que comprometen su salud.

¿Quién puede donar sangre en Querétaro?

El criterio de selección del donante se modificó y amplió el perfil de quienes pueden acudir. La médica adscrita al servicio de Transfusiones, Shantal Arlae Avilés Romero, señaló que el procedimiento es seguro, rápido y supervisado por personal capacitado, e incluye una valoración previa que confirma que las condiciones del donador sean adecuadas.

"Ha cambiado la selección del donante, por lo que actualmente pueden ser donadores personas con enfermedades como hipertensión arterial y diabetes (que no usen insulina) siempre y cuando tengan un control adecuado del padecimiento, así como personas que tengan tatuajes y perforaciones, sin embargo, estos deben tener al menos un año de haberlos realizado", señaló Avilés Romero.

Para convertirse en donador se mantienen requisitos básicos: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, acudir con un ayuno ligero de al menos cuatro horas, no haber cursado enfermedades recientes ni procedimientos médicos invasivos, y no haber consumido alcohol ni tabaco en los días previos.

Personal de salud del IMSS supervisa el proceso de donación en el Banco de Sangre del HGR No. 1, en la capital queretana. Foto: IMSS

¿Cuántas personas salva una donación de sangre?

Hernández Martínez expuso que la demanda hospitalaria es alta en emergencias, cirugías, pacientes renales, hematológicos y mujeres con complicaciones obstétricas, por lo que la disponibilidad depende de la generosidad de las y los donadores que acuden a los bancos de sangre del Instituto.

"La importancia de donar de manera altruista nos permite tener la certeza de que, si algún día nosotros o algún familiar nos encontramos en una situación en la que necesitemos de una transfusión sanguínea, existe una reserva que pueda salvarnos la vida, además una sola donación de aproximadamente 450 mililitros de sangre puede beneficiar hasta tres personas", afirmó.

Avilés Romero descartó mitos frecuentes alrededor del procedimiento, como la creencia de que se trata de un proceso doloroso o de que provoca aumento de peso. La donación voluntaria sostiene la misma red solidaria que hace posibles las transfusiones y la donación de órganos en los hospitales de la entidad.

Una donación de 450 mililitros de sangre puede beneficiar hasta a tres pacientes en cirugías, emergencias o tratamientos. Foto: IMSS

¿Dónde y a qué hora donar sangre en Querétaro?

El Banco de Sangre del HGR No. 1 recibe voluntarios en Paseo 5 de Febrero #102, colonia Centro, de lunes a viernes a partir de las 7:20 horas. El Centro de Colecta del HGR No. 2 atiende en Circuito Universidades, en El Marqués, de lunes a viernes de 7:00 a 10:00 horas, mientras que el HGZ No. 3, en Paseo Central, San Juan del Río, opera de martes a viernes de 7:30 a 10:00 horas.

Cada bolsa captada en estos puntos se integra a la reserva que el Instituto utiliza para cirugías y urgencias, un inventario que se renueva únicamente con quienes deciden donar.