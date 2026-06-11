La ultraderecha difícilmente crecerá en México, sostiene Sheinbaum

La mandataria atribuyó a una campaña en redes el intento de mostrar que en el país todo está mal.

Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina al referirse al avance de la ultraderecha en México

La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema de la ultraderecha durante su conferencia en Palacio Nacional.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 11, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 11 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la ultraderecha pueda crecer en México, al sostener que el país tiene una historia de luchas sociales y defensa de derechos distinta a la de otras naciones.

“Es muy difícil que la ultraderecha crezca en México”, afirmó desde Palacio Nacional. La mandataria añadió que ese proyecto significaría retroceder en las conquistas sociales: “La ultraderecha significa acabar con los derechos del pueblo”.

En la misma intervención, acusó una campaña en redes sociales orientada a mostrar que en el país todo está mal. Aseguró que el gobierno se mantiene tranquilo porque cuenta con respaldo ciudadano y consideró necesario salir a aclarar lo que calificó como información falsa.

Sheinbaum hizo la comparación a propósito del arranque del Mundial, al recordar las concentraciones que se vivieron en Brasil durante su justa mundialista y señalar que la situación nacional es distinta, en sintonía con su mensaje sobre la inauguración del Mundial y las protestas previstas, entre ellas las de la CNTE.

La presidenta cerró el tema con la idea de que el país ya tiene una trayectoria política consolidada, que a su juicio dificulta el avance de posturas de ese signo.

mexico politica gobierno claudia sheinbaum

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