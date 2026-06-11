Ciudad de México, 11 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la ultraderecha pueda crecer en México, al sostener que el país tiene una historia de luchas sociales y defensa de derechos distinta a la de otras naciones.

“Es muy difícil que la ultraderecha crezca en México”, afirmó desde Palacio Nacional. La mandataria añadió que ese proyecto significaría retroceder en las conquistas sociales: “La ultraderecha significa acabar con los derechos del pueblo”.

En la misma intervención, acusó una campaña en redes sociales orientada a mostrar que en el país todo está mal. Aseguró que el gobierno se mantiene tranquilo porque cuenta con respaldo ciudadano y consideró necesario salir a aclarar lo que calificó como información falsa.

Sheinbaum hizo la comparación a propósito del arranque del Mundial, al recordar las concentraciones que se vivieron en Brasil durante su justa mundialista y señalar que la situación nacional es distinta, en sintonía con su mensaje sobre la inauguración del Mundial y las protestas previstas, entre ellas las de la CNTE.

La presidenta cerró el tema con la idea de que el país ya tiene una trayectoria política consolidada, que a su juicio dificulta el avance de posturas de ese signo.