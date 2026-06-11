Sheinbaum garantiza inauguración del Mundial 2026 sin problema pese a protestas

La mandataria condicionó su asistencia al Zócalo al desarrollo de las manifestaciones convocadas en la capital.

Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional el día de la inauguración del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su conferencia matutina en Palacio Nacional, en la antesala de la inauguración del Mundial 2026.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 11, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 11 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la inauguración del Mundial 2026 se realizará sin problema en el Estadio Ciudad de México, pese a las movilizaciones convocadas para este día en distintos puntos de la capital.

Desde Palacio Nacional, la mandataria reconoció que grupos como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tenían previstas concentraciones cerca del inmueble, pero confió en que el partido entre México y Sudáfrica abra el torneo con normalidad.

“En estos momentos ya no hay diferencias en México”, afirmó sobre el ambiente alrededor del evento. [ENLACE INTERNO SUGERIDO: protestas CNTE | movilizaciones CNTE capital]

La inauguración llega con la capital bajo un amplio operativo de movilidad y seguridad, y con la Selección Mexicana como protagonista del primer encuentro. La presidenta sostuvo que el gobierno acompañará el desarrollo del torneo, que México coorganiza con otras sedes.

¿Dónde verá Sheinbaum la inauguración del Mundial 2026?

Sobre dónde seguirá el partido, mantuvo la incógnita. “Vamos a tratar de ir al Zócalo”, respondió al ser cuestionada, aunque condicionó su decisión al desarrollo de las manifestaciones previstas.

El Fan Fest de la plaza, agregó, se habilitó para quienes no pudieron comprar entrada. [ENLACE INTERNO SUGERIDO: Fan Fest Zócalo | acceso Fan Fest CDMX]

La mandataria explicó que los boletos que le correspondieron por parte de la FIFA fueron entregados a ciudadanos, debido a su alto costo y a que no todos tuvieron oportunidad de asistir al estadio.

Respecto a la Selección, evitó dar un pronóstico, pero envió un mensaje de respaldo. “Va a ganar México, tiene todo el apoyo del pueblo”, expresó al desear suerte al equipo en el arranque de la Copa del Mundo.

Sheinbaum comparó el clima nacional con el de otras sedes mundialistas y sostuvo que la situación es distinta a la de procesos anteriores. Insistió en que la jornada transcurrirá en calma y pidió disfrutar el inicio del torneo.

El encuentro inaugural entre México y Sudáfrica marca el banderazo de un Mundial que el país recibe entre expectativas deportivas y un intenso operativo en la capital.

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