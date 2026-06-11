Gobierno federal negociará directo con los maestros de la CNTE desde agosto

La consulta con el magisterio se hará sin intermediarios, mientras la SEP reitera la invitación al diálogo.

Maestros de la CNTE durante una concentración en la Ciudad de México en demanda de mejoras laborales y educativas

Integrantes de la CNTE mantienen movilizaciones en la Ciudad de México mientras avanzan las mesas con el gobierno federal.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 11, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 11 de junio de 2026.- El gobierno federal negociará de forma directa con el magisterio a partir de agosto, sin intermediarios, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum en medio del conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“Nos vamos a ir con los maestros, directo, que digan los maestros. A partir de agosto la consulta va a ser con ellos, sin intermediarios, con los maestros y maestras de México”, expresó la mandataria desde Palacio Nacional.

El planteamiento marca la ruta que el gobierno busca seguir para atender las demandas del sector, luego de varias jornadas de movilizaciones en la Ciudad de México. La negociación ocurre el mismo día de la inauguración del Mundial, con concentraciones de la Coordinadora en el Centro Histórico.

¿Qué ofreció el gobierno a la CNTE?

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reiteró la invitación a los docentes para retomar el diálogo e informó los temas tratados en las mesas más recientes. Por su parte, el director del ISSSTE, Martí Batres, sostuvo que solo el gobierno presentó propuestas ante las peticiones de la Coordinadora.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó sobre las movilizaciones registradas en la capital. Las demandas del magisterio se han mantenido en la agenda nacional durante las últimas semanas, con paros y plantones intermitentes.

Sheinbaum subrayó que el diálogo continúa abierto y que la consulta directa con el magisterio comenzará en agosto, sin que medien representaciones externas.

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