Enlaces Púrpura llega a 14 mil atenciones a mujeres en San Juan del Río

San Juan del Río, Querétaro, 12 de junio de 2026.- Enlaces Púrpura llegó a 14 mil 20 atenciones a mujeres en su primer año en San Juan del Río, una cifra que el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia presentó como prueba de la consolidación del programa dentro de la estrategia contra la violencia de género.

El alcalde explicó que la iniciativa pasó de 4 mil 782 atenciones registradas a finales de 2024 a 14 mil 20 en el primer trimestre de 2026, todas a mujeres mayores de 18 años, lo que representa un crecimiento de 193% en el periodo.

El programa amplió 90% su cobertura territorial y prevé sostener el acompañamiento a mujeres en más colonias y comunidades del municipio. rotativo.com.mx

¿Cuántas atenciones ha dado Enlaces Púrpura en San Juan del Río?

El balance del primer aniversario coloca en el centro una cifra: 14 mil 20 atenciones acumuladas hasta el primer trimestre de 2026, frente a las 4 mil 782 de finales de 2024. Ese salto de 193% es el dato con el que el gobierno municipal mide el alcance del programa.

En su mensaje, Cabrera Valencia reconoció el trabajo de quienes integran la iniciativa.

El programa amplió 90% su cobertura territorial y prevé sostener el acompañamiento a mujeres en más colonias y comunidades del municipio. rotativo.com.mx

"Aquí en San Juan del Río trabajamos 365 días, 24 horas los siete días del año, porque siempre estarán ustedes a la mano. Me faltan palabras para agradecerles por lo que hacen por nuestras familias, porque es en beneficio de miles y miles de familias que hoy están muy bien representadas aquí con ustedes", expresó el alcalde.

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¿Qué servicios de la Secretaría de la Mujer crecieron más?

La titular de la Secretaría de la Mujer, Judith Ortiz Monroy, detalló los incrementos por tipo de servicio durante la actual administración: las mastografías subieron 38%, los estudios de Papanicolaou 49% y la atención de salud integral 37%, conforme a los siete convenios con instituciones públicas y privadas.

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El mayor avance se dio en las Jornadas de Atención Móvil a la Mujer, que crecieron 461%. La cobertura territorial del programa se amplió 90%, con lo que los servicios y la representación legal alcanzaron a más colonias y comunidades del municipio.

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Ortiz Monroy reiteró el compromiso del gobierno municipal para fortalecer Enlaces Púrpura, en línea con el programa de igualdad sustantiva aprobado por el cabildo, y sostuvo que las mujeres merecen una vida digna, libre de violencia y con pleno disfrute de sus derechos. Invitó a cada mujer a permanecer cercana y a acompañar a quienes la rodean.