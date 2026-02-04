71 infractores rehabilitan espacios públicos en Querétaro con trabajo comunitario

Dirección de Prevención Social supervisa jornadas que benefician cuatro espacios públicos en la capital.

Persona realizando trabajo comunitario de limpieza en espacio público de Querétaro bajo supervisión policial

Personal de la SSPMQ supervisa jornadas de trabajo comunitario en la capital queretana

Por Diario Rotativo Feb 04, 2026
Querétaro, 4 de febrero de 2026. —Un total de 71 personas infractoras participaron en jornadas de trabajo comunitario durante enero en la capital queretana, acumulando 444 horas de servicio que permitieron la rehabilitación de cuatro espacios públicos.

Las actividades fueron supervisadas por la Dirección de Prevención Social en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ).

El modelo queretano de Justicia Cívica contempla este tipo de sanciones como alternativa para que los infractores se reinserten a la convivencia ciudadana.

Durante el primer mes del año se realizaron cinco jornadas enfocadas en la recuperación de áreas comunes que benefician a los vecinos de distintas colonias.

Las faltas administrativas más frecuentes que derivaron en trabajo comunitario fueron el consumo de bebidas embriagantes en vía pública, la inhalación de estupefacientes, desobediencia a la autoridad, tirar basura en lugares no autorizados y modificar el uso del espacio público sin autorización.


Guardia Cívica atiende más de 200 reportes en Querétaro

Además de las jornadas de trabajo comunitario, la Guardia Cívica intervino en la atención de conflictos vecinales con un enfoque preventivo.

Del 1 al 31 de enero, esta unidad especializada atendió más de 200 reportes ciudadanos en la capital.

Como resultado de las mediaciones realizadas, se logró la celebración de 42 convenios conciliatorios entre las partes involucradas.

Este mecanismo busca inhibir la escalada de conflictos entre vecinos hacia situaciones que representen un riesgo mayor para la comunidad.

La estrategia de Justicia Cívica municipal combina la sanción con la prevención, promoviendo espacios de diálogo que permitan resolver diferencias sin necesidad de procedimientos más complejos.

