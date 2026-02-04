Querétaro, 4 de febrero de 2026. —Cerrito Colorado se mantiene protegido y no existe posibilidad de que se autoricen obras o desarrollos en este espacio, afirmó el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera.

La declaración responde a inquietudes de habitantes de la zona de Hércules, quienes alertaron sobre posibles desmontes o intervenciones irregulares en el área.

El cerro ubicado en el norponiente de la capital ha sido objeto de movilizaciones vecinales en años recientes. Organizaciones ciudadanas y colonos han exigido su protección ante proyectos inmobiliarios que, según denuncias previas, amenazaban con modificar el uso de suelo.

Actualmente, el proceso para emitir la declaratoria como zona natural protegida avanza en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano municipal.

Durante rueda de prensa, el alcalde capitalino señaló que el municipio permanece atento ante cualquier denuncia relacionada con intentos de construcción.

Invitó a los vecinos a reportar de inmediato cualquier actividad sospechosa para que se realicen las verificaciones correspondientes.

"No se puede construir absolutamente nada en esa zona. La declaratoria sigue su curso y hoy por hoy está blindada. Yo voy a defender Cerrito Colorado a donde tope", expresó Macías Olvera.

Vigilancia y compromiso municipal en Cerrito Colorado

El edil subrayó que existe un compromiso firme de su administración para evitar cualquier afectación ambiental o cambio de uso de suelo que ponga en riesgo este espacio.

La zona se encuentra bajo vigilancia constante como medida preventiva mientras concluye el proceso de la declaratoria oficial.

Macías Olvera advirtió que el municipio actuará si detecta algún intento de desarrollo fuera de la normatividad. Pidió confianza a la población de colonias aledañas como Hércules, asegurando que el área permanece resguardada.

Cerrito Colorado representa uno de los pulmones verdes más importantes del norponiente queretano. Su preservación ha sido una demanda histórica de vecinos que señalan su valor para el equilibrio ambiental de la zona metropolitana, además de su función como espacio de recreación y contacto con la naturaleza para miles de familias.