El gobierno municipal destinó 5.75 millones de pesos para instalar 2.2 kilómetros de red de drenaje sanitario que beneficia a más de mil habitantes en las colonias Los Rocíos 1 y 3.

Martin García Chavero
Ene 28, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 28 de enero de 2026. — El gobierno municipal concluyó la instalación de 2.2 kilómetros de red de drenaje sanitario en San Juan del Río que beneficia a colonias Los Rocíos 1 y 3 con inversión de 5.75 millones de pesos.

La infraestructura hidráulica atiende a más de mil habitantes que durante 12 años gestionaron el servicio básico ante diversas instancias, informó Antonio Pérez Cabrera, titular de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM).

La colonia Los Rocíos 1 recibió 1.12 kilómetros de tubería para beneficiar a 820 habitantes, mientras Los Rocíos 3 cuenta con 1.10 kilómetros adicionales de red de drenaje municipal.

El director de JAPAM explicó que los habitantes mantuvieron fosas sépticas durante más de dos décadas con gastos constantes de limpieza y mantenimiento hasta la conclusión de esta obra.

Drenaje sanitario en San Juan del Río con financiamiento mixto

El programa Proagua 2025 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aportó 50 por ciento del financiamiento, mientras JAPAM cubrió la mitad restante mediante recursos municipales.

Claudia de la Rosa Vázquez, coordinadora de agua potable, drenaje y saneamiento de Conagua en Querétaro, precisó que el programa federal apoya infraestructura hidráulica en municipios para mejorar redes de agua potable, drenaje y plantas de tratamiento.

La funcionaria federal indicó que Conagua abrió la convocatoria 2026 del programa y adelantó que la dependencia analizará nuevos expedientes para continuar obras en la zona.

Pérez Cabrera señaló que la administración municipal suma más de 6.5 kilómetros de tubería instalada en diferentes secciones de Los Rocíos desde la gestión anterior con inversión superior a 20 millones de pesos en infraestructura hidráulica.

María Elena Vega Landeros, presidenta de la Asociación Civil Los Rocíos 1 y 3, destacó que 250 familias se benefician directamente con la red de drenaje tras gestiones iniciadas hace 12 años.

Los comités de Contraloría Social de ambas secciones supervisaron materiales, tiempos de ejecución y calidad de la obra durante el proceso constructivo.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia explicó que la zona urbana de San Juan del Río crecerá con la llegada del tren Ciudad de México-Querétaro y la estación local.

El mandatario municipal indicó que la vialidad principal de Los Rocíos conectará en los próximos años con la comunidad Santa Cruz Escandón para integrar el corredor urbano de la zona oriente del municipio.

