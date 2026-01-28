San Juan del Río, 28 de enero de 2026. — El gobierno municipal concluyó la instalación de 2.2 kilómetros de red de drenaje sanitario en San Juan del Río que beneficia a colonias Los Rocíos 1 y 3 con inversión de 5.75 millones de pesos.
La infraestructura hidráulica atiende a más de mil habitantes que durante 12 años gestionaron el servicio básico ante diversas instancias, informó Antonio Pérez Cabrera, titular de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM).
La colonia Los Rocíos 1 recibió 1.12 kilómetros de tubería para beneficiar a 820 habitantes, mientras Los Rocíos 3 cuenta con 1.10 kilómetros adicionales de red de drenaje municipal.
Gobierno municipal de San Juan del Río invirtió 5.75 millones de pesos en 2.2 kilómetros de red de drenaje sanitario que beneficia a más de mil habitantes. rotativo.com.mx
El director de JAPAM explicó que los habitantes mantuvieron fosas sépticas durante más de dos décadas con gastos constantes de limpieza y mantenimiento hasta la conclusión de esta obra.
Drenaje sanitario en San Juan del Río con financiamiento mixto
El programa Proagua 2025 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aportó 50 por ciento del financiamiento, mientras JAPAM cubrió la mitad restante mediante recursos municipales.
Claudia de la Rosa Vázquez, coordinadora de agua potable, drenaje y saneamiento de Conagua en Querétaro, precisó que el programa federal apoya infraestructura hidráulica en municipios para mejorar redes de agua potable, drenaje y plantas de tratamiento.
Gobierno municipal de San Juan del Río invirtió 5.75 millones de pesos en 2.2 kilómetros de red de drenaje sanitario que beneficia a más de mil habitantes. rotativo.com.mx
La funcionaria federal indicó que Conagua abrió la convocatoria 2026 del programa y adelantó que la dependencia analizará nuevos expedientes para continuar obras en la zona.
Pérez Cabrera señaló que la administración municipal suma más de 6.5 kilómetros de tubería instalada en diferentes secciones de Los Rocíos desde la gestión anterior con inversión superior a 20 millones de pesos en infraestructura hidráulica.
María Elena Vega Landeros, presidenta de la Asociación Civil Los Rocíos 1 y 3, destacó que 250 familias se benefician directamente con la red de drenaje tras gestiones iniciadas hace 12 años.
Los comités de Contraloría Social de ambas secciones supervisaron materiales, tiempos de ejecución y calidad de la obra durante el proceso constructivo.
Gobierno municipal de San Juan del Río invirtió 5.75 millones de pesos en 2.2 kilómetros de red de drenaje sanitario que beneficia a más de mil habitantes. rotativo.com.mx
El alcalde Roberto Cabrera Valencia explicó que la zona urbana de San Juan del Río crecerá con la llegada del tren Ciudad de México-Querétaro y la estación local.
El mandatario municipal indicó que la vialidad principal de Los Rocíos conectará en los próximos años con la comunidad Santa Cruz Escandón para integrar el corredor urbano de la zona oriente del municipio.