Jalpan de Serra mejora infraestructura con obra de 11.5 mdp

Luis Nava entregó pavimentación y rehabilitación de redes en colonia El Mercado con inversión federal de 11 millones 512 mil pesos que beneficia a 27 mil habitantes.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 22, 2026
Diario Rotativo
Jalpan de Serra, 22 de enero de 2026.- El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, entregó la obra de pavimentación y rehabilitación de redes de drenaje sanitario y agua potable en la colonia El Mercado de Jalpan de Serra.

El programa de infraestructura básica beneficia de manera directa e indirecta a 27 mil 343 habitantes del municipio con una inversión de 11 millones 512 mil pesos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2025, informó el funcionario estatal.

Nava destacó que la obra fortalece las condiciones urbanas de la zona y brinda mayor seguridad a las familias que habitan y transitan por esta colonia.

"La obra no solamente significa que la calle esté más bonita, significa una mayor tranquilidad y seguridad, un mejor comercio porque la gente ahora sí puede venir con más confianza", expresó el secretario.

La intervención incluyó construcción de pavimento de concreto hidráulico, banquetas y guarniciones en una superficie de mil 749 metros cuadrados.

El secretario explicó que las acciones de mejoramiento urbano en Jalpan contemplan también colocación de tubería para drenaje sanitario y pluvial, así como suministro e instalación de lámparas de alumbrado público.

Los trabajos se realizaron con recursos del FISE 2025 que permitieron consolidar una obra integral respondiendo a necesidades de infraestructura del municipio serrano. Nava precisó que la inversión federal garantiza servicios básicos de calidad para los habitantes de El Mercado.

El funcionario aseguró que este tipo de inversión en infraestructura hidráulica representa resultados tangibles para la población.

"Venimos aquí a entregar obras, a dar resultados porque es con hechos, con la tranquilidad de que cuando vengan las lluvias no habrá afectaciones", mencionó el secretario de Desarrollo Social.

