Corregidora institucionaliza programa social Pirámides

El Cabildo aprobó por unanimidad elevar a programa social la estrategia que benefició a más de 4 mil 300 usuarios en 2025.

Alcalde Chepe Guerrero presenta institucionalización programa Pirámides en Cabildo Corregidora

Alcalde Chepe Guerrero presenta institucionalización programa Pirámides en Cabildo Corregidora.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 14, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Corregidora, 14 de enero de 2026. — El Cabildo de Corregidora aprobó por unanimidad institucionalizar el programa social Pirámides, que beneficia a familias del municipio con lavanderías públicas, talleres gratuitos y actividades recreativas.

El alcalde Chepe Guerrero informó que la estrategia, que durante 2025 registró más de 4 mil 300 usuarios y 20 mil cargas de lavado, ahora se consolida como programa oficial para garantizar su continuidad y ampliar sus metas en beneficio de personas de todas las edades.

La decisión se tomó durante la Sesión Ordinaria de Cabildo, donde los regidores elevaron Pirámides a la categoría de programa social, explicó el gobierno municipal.

La estrategia fortalece la vida comunitaria mediante talleres, actividades deportivas y culturales, lavanderías, bibliotecas, Casas de Salud, Unidades Deportivas y la operación de la Cocina Móvil en colonias y comunidades de Corregidora.

"Hoy se institucionaliza y se consolida de manera mucho más firme para que alcance sus objetivos", aseguró el mandatario municipal.

El programa opera en unidades deportivas, Centros de Desarrollo Humano y Polos de Desarrollo del municipio, donde ofrece talleres y actividades gratuitas o a muy bajo costo.


Alcalde Chepe Guerrero presenta institucionalizaci\u00f3n programa Pir\u00e1mides en Cabildo Corregidora. Alcalde Chepe Guerrero presenta institucionalización programa Pirámides en Cabildo Corregidora. rotativo.com.mx

Subprograma "Lavanderías Cerca de Ti"

El programa contempla dos subprogramas, precisó el Ayuntamiento.

El primero, Lavanderías Cerca de Ti, brinda acceso a lavanderías públicas con tarifa preferencial de 10 pesos, permitiendo hasta tres cargas de lavado por semana como apoyo directo a la economía familiar.

Subprograma "Talleres Cerca de Ti"

El segundo, Talleres Cerca de Ti, ofrece cursos, talleres y activaciones deportivas, culturales y recreativas gratuitas o a muy bajo costo, orientadas al sano esparcimiento y al fortalecimiento del tejido social en Corregidora.

Durante 2025, Pirámides habilitó tres lavanderías públicas que beneficiaron a más de 4 mil 300 usuarios con más de 20 mil cargas de lavado realizadas, detalló el gobierno municipal.

En materia de formación, el programa impulsó más de 3 mil horas de talleres, 65 talleres diferentes y presencia en 14 localidades del municipio, fomentando el aprendizaje y la convivencia.

gobiernoprogramas socialeschepe guerrero

Reciente

La detención fortalece la seguridad en la carretera México-Querétaro, considerada foco rojo por robos violentos al autotransporte.
Editorial

Detienen a "El Moncho", líder de célula del CJNG en Querétaro

Ramón "N", operador de "Los Lavadora" vinculado al CJNG, coordinaba robos al autotransporte en la México-Querétaro; seis personas detenidas en Santiago de Querétaro.

Ariana Grande revela cómo Mac Miller definió su carrera musical.
Espectáculos

Ariana Grande revela cómo Mac Miller definió su carrera musical

La actriz de Wicked compartió por primera vez cómo su fallecido ex novio la impulsó a explorar el pop con influencias de R&B en su álbum debut Yours Truly de 2013.

La coordinación entre Fiscalía y policías municipales permitió la detención del presunto responsable. La investigación continúa abierta.
Querétaro

Vinculan a proceso a hombre por robo en comercio de Colón

La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva justificada contra el imputado por robo específico en Ajuchitlán.

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, durante conferencia sobre proyectos de desarrollo urbano y reordenamiento territorial.
San Juan del Río

Libramiento de 95 km conectará San Juan del Río con Aeropuerto de Querétaro

La obra vial beneficiará a más de 25 comunidades y reducirá tiempos de traslado con conexión directa al Aeropuerto Internacional de Querétaro mediante carreteras 57, 200 y 100.