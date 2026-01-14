Corregidora, 14 de enero de 2026. — El Cabildo de Corregidora aprobó por unanimidad institucionalizar el programa social Pirámides, que beneficia a familias del municipio con lavanderías públicas, talleres gratuitos y actividades recreativas.
El alcalde Chepe Guerrero informó que la estrategia, que durante 2025 registró más de 4 mil 300 usuarios y 20 mil cargas de lavado, ahora se consolida como programa oficial para garantizar su continuidad y ampliar sus metas en beneficio de personas de todas las edades.
La decisión se tomó durante la Sesión Ordinaria de Cabildo, donde los regidores elevaron Pirámides a la categoría de programa social, explicó el gobierno municipal.
La estrategia fortalece la vida comunitaria mediante talleres, actividades deportivas y culturales, lavanderías, bibliotecas, Casas de Salud, Unidades Deportivas y la operación de la Cocina Móvil en colonias y comunidades de Corregidora.
"Hoy se institucionaliza y se consolida de manera mucho más firme para que alcance sus objetivos", aseguró el mandatario municipal.
El programa opera en unidades deportivas, Centros de Desarrollo Humano y Polos de Desarrollo del municipio, donde ofrece talleres y actividades gratuitas o a muy bajo costo.
Alcalde Chepe Guerrero presenta institucionalización programa Pirámides en Cabildo Corregidora. rotativo.com.mx
Subprograma "Lavanderías Cerca de Ti"
El programa contempla dos subprogramas, precisó el Ayuntamiento.
El primero, Lavanderías Cerca de Ti, brinda acceso a lavanderías públicas con tarifa preferencial de 10 pesos, permitiendo hasta tres cargas de lavado por semana como apoyo directo a la economía familiar.
Subprograma "Talleres Cerca de Ti"
El segundo, Talleres Cerca de Ti, ofrece cursos, talleres y activaciones deportivas, culturales y recreativas gratuitas o a muy bajo costo, orientadas al sano esparcimiento y al fortalecimiento del tejido social en Corregidora.
Durante 2025, Pirámides habilitó tres lavanderías públicas que beneficiaron a más de 4 mil 300 usuarios con más de 20 mil cargas de lavado realizadas, detalló el gobierno municipal.
En materia de formación, el programa impulsó más de 3 mil horas de talleres, 65 talleres diferentes y presencia en 14 localidades del municipio, fomentando el aprendizaje y la convivencia.