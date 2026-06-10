Kuri defiende libertad de expresión en Querétaro ante medios

El gobernador encabezó un encuentro con comunicadores, representantes de radio y familiares de Sergio Arturo Venegas Ramírez.

Mauricio Kuri durante encuentro con periodistas y representantes de medios por la libertad de expresi\u00f3n en Quer\u00e9taro.

Mauricio Kuri encabezó el encuentro con medios de comunicación en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 10 de junio de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González encabezó un encuentro con medios de comunicación en Querétaro, donde pidió defender la libertad de expresión y reconoció el trabajo del gremio periodístico en el estado.

El acto inició con la intervención de Juan Antonio del Villar, titular de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado, quien agradeció el acompañamiento de los medios durante cinco años de administración y sostuvo que la defensa de ese derecho corresponde tanto a autoridades como a comunicadores.

La libertad de expresión en Querétaro fue colocada como eje del encuentro, en un contexto en el que representantes de medios señalaron la necesidad de preservar la crítica pública, la responsabilidad informativa y el respeto al ejercicio periodístico.

¿Qué dijo Mauricio Kuri sobre libertad de expresión en Querétaro?

Kuri afirmó que los medios profesionales son necesarios frente a los riesgos de desinformación, manipulación digital e inteligencia artificial. En su mensaje, señaló que la labor periodística permite contrastar versiones, abrir espacios de debate y exigir explicaciones al poder público.

El mandatario también sostuvo que la crítica forma parte del trabajo democrático y dijo que gobernar implica responder cuestionamientos, explicar decisiones y asumir que existen visiones distintas sobre los asuntos públicos.

Durante su intervención, el gobernador aseguró que Querétaro mantiene avances en economía, seguridad, educación, competitividad y combate a la corrupción, temas que también han marcado la agenda reciente del gobierno estatal en materia de transporte y seguridad.

En el encuentro también participó Jaime Robledo Castellanos, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, Delegación Querétaro, quien habló sobre la responsabilidad de quienes comunican desde medios tradicionales, plataformas digitales y redes sociales.

Mauricio Kuri durante encuentro con periodistas y representantes de medios por la libertad de expresi\u00f3n en Quer\u00e9taro. Sergio Arturo Venegas Alarcón recibió el reconocimiento póstumo a Sergio Arturo Venegas Ramírez. rotativo.com.mx

Robledo sostuvo que la libertad de expresión no debe confundirse con la difusión de información falsa, descalificaciones sin sustento o mensajes que generen confusión pública. Su intervención vinculó la defensa del derecho con la exigencia de rigor, datos y responsabilidad en el debate público.

Reconocen trayectoria de Sergio Arturo Venegas Ramírez

Como parte del acto, el gobernador entregó un reconocimiento póstumo a Sergio Arturo Venegas Ramírez por su trayectoria periodística. La distinción fue recibida por Sergio Arturo Venegas Alarcón, director general del periódico Plaza de Armas.

Venegas Alarcón agradeció las muestras de solidaridad del gremio tras la pérdida de su padre y recordó su trayectoria en el periodismo queretano y nacional. También afirmó que en Querétaro existe un ejercicio periodístico con libertad frente al gobierno estatal.

En su mensaje, señaló que mantener esa libertad será tarea de las nuevas generaciones de periodistas y de quienes continúan activos en el oficio. La referencia fue planteada en el marco de una defensa más amplia del papel de los medios frente a cualquier intento de control político o censura.

El gobernador cerró su participación al llamar a los comunicadores a ejercer su responsabilidad pública con veracidad, objetividad y compromiso con Querétaro.

En otros espacios, Kuri también ha abordado la relación entre gobierno y medios al responder señalamientos de mujeres periodistas sobre equidad en el trato público.

Durante el encuentro, Kuri reiteró que su administración busca entregar resultados en transporte público, transparencia, seguridad, educación y conectividad, mientras pidió a los medios mantener una cobertura crítica y responsable sobre los asuntos públicos del estado.


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