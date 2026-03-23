Kuri ordena revisar prácticas de género en gobierno de Querétaro

El gobernador instruyó a la Secretaría de Gobierno a reforzar mecanismos contra la discriminación hacia mujeres periodistas.

Gobernador Mauricio Kuri González anuncia revisión de equidad de género para mujeres periodistas en Querétaro

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante su posicionamiento sobre equidad de género en medios de comunicación.

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Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Mar 23, 2026
Thelma Herrera
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Querétaro, 23 de marzo de 2026. — Una revisión de las prácticas internas en materia de equidad de género ordenó el gobernador Mauricio Kuri González a la Secretaría de Gobierno, luego de que periodistas denunciaran la exclusión de mujeres comunicadoras en un encuentro reciente con autoridades estatales y la difusión de comentarios que minimizaron su participación en el gremio.

El mandatario reiteró una política de "cero tolerancia" ante conductas discriminatorias en espacios vinculados a la administración estatal.

La polémica escaló después de que, en un podcast conducido por comunicadores locales, uno de los participantes expresara que la ausencia de mujeres en ese tipo de foros respondía a que "no importan", una frase que provocó rechazo entre periodistas del estado y obligó al autor a publicar una disculpa en redes sociales.

Los señalamientos no se limitaron al episodio del podcast: integrantes del gremio documentaron un patrón de exclusión en coberturas, entrevistas y convenios con medios.

Kuri González indicó que las instrucciones al respecto han sido claras desde el inicio de su gestión. "He dado instrucciones y lo vuelvo a repetir, para que esto no suceda en las instalaciones de gobierno", señaló durante su intervención ante representantes de medios.

Secretaría de Gobierno revisará mecanismos de trato igualitario en Querétaro

La instrucción directa recayó en la Secretaría de Gobierno, que deberá evaluar de forma puntual los protocolos de acceso y participación de mujeres periodistas en eventos oficiales, conferencias y espacios institucionales.

Representantes del gremio habían expuesto la necesidad de condiciones equitativas no solo en cobertura, sino también en la distribución de convenios y oportunidades laborales vinculadas a la comunicación gubernamental.

El gobernador reprobó los comentarios difundidos en días previos. "Me comprometo con ustedes a estar al pendiente para que se mantenga la equidad, el respeto y la inclusión", precisó, en un mensaje dirigido a las y los comunicadores presentes en el evento.

¿Qué acciones tomará el gobierno de Querétaro contra la discriminación de género en medios?

Aunque Kuri González no detalló plazos ni mecanismos específicos para la revisión ordenada, sí reconoció que persisten retos para garantizar condiciones laborales dignas para las mujeres en el ámbito de la comunicación.

La Secretaría de Gobierno no ha emitido, hasta el momento, un pronunciamiento sobre el calendario o alcance de la evaluación que le fue instruida.

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