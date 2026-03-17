Querétaro, 17 de marzo de 2026. — El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, rechazó que las designaciones de Adolfo Ríos Méndez en el área de delegaciones y de Sebastián Granados en el Centro de Estudios Constitucionales y Administrativos (CECA) configuren casos de nepotismo.

El alcalde argumentó que la ley estatal en la materia, aprobada en marzo de 2025, contempla únicamente vínculos de primer y segundo grado, lo cual, según su interpretación, no aplica en ninguno de los dos nombramientos cuestionados.

Los señalamientos surgieron porque Ríos Méndez es hijo del ex futbolista y político Adolfo Ríos, mientras que Sebastián Granados es hijo del ex alcalde Juan Martín Granados y de Mariela Ponce, ambos figuras con trayectoria política en el municipio.

La ley de nepotismo a la que aludió Macías Olvera establece restricciones para nombramientos entre familiares directos dentro de la administración pública, pero no contempla vínculos indirectos con funcionarios de administraciones anteriores.

Hasta el momento, ninguna autoridad de fiscalización ha iniciado procedimiento alguno respecto a estas designaciones.

"Son dos jóvenes muy talentosos que han acreditado su capacidad en las tareas encomendadas", explicó Macías Olvera en entrevista, y añadió que en ninguno de los casos se encuadra la hipótesis legal de parentesco directo.

En el caso de Ríos Méndez, el alcalde defendió su desempeño previo en el CECA, particularmente en programas de atención a personas en situación de calle.

Según el edil, durante esa gestión se logró canalizar a más de 200 personas con problemas de adicción a centros de rehabilitación, un resultado que calificó como inédito en su alcance.

Macías defiende perfil profesional de los funcionarios señalados

Sobre Sebastián Granados, el presidente municipal lo describió como un profesionista con preparación jurídica y trayectoria suficiente para asumir la responsabilidad en el CECA.

No obstante, no detalló públicamente su experiencia previa ni los criterios específicos del proceso de selección.

Macías Olvera insistió en que su administración prioriza perfiles con capacidad comprobada y que los resultados en políticas públicas deben ser el principal criterio de evaluación, por encima de percepciones sobre relaciones personales.

¿Qué establece la ley de nepotismo aprobada en Querétaro en 2025?

La normativa estatal aprobada en marzo de 2025 prohíbe que servidores públicos designen a familiares de primer y segundo grado en cargos dentro de la misma administración.

Los críticos de los nombramientos argumentan que, aunque la ley no se configura técnicamente, la percepción de favoritismo persiste cuando los beneficiados son hijos de figuras políticas con vínculos al partido o al grupo gobernante.

Al momento de la publicación, el edil no ha precisado si existen dictámenes internos de contraloría que avalen formalmente ambas designaciones.