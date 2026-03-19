San Juan del Río, 19 de marzo de 2026. — El ayuntamiento de San Juan del Río analiza contratar un crédito de hasta 200 millones de pesos para financiar obras de infraestructura pendientes en el municipio, con una decisión que deberá tomarse antes de abril.
El esquema contempla que el financiamiento se contrate y liquide dentro de los tiempos de la administración actual, sin rebasar los plazos legales del Ayuntamiento.
José Francisco Landeras Layseca, regidor síndico y secretario del Comité Municipal del PAN, precisó que el municipio cuenta con calificación crediticia sólida y capacidad de pago que le permite acceder a este tipo de financiamiento.
Explicó que el monto definitivo dependerá de los meses restantes de administración y de la capacidad real de pago, por lo que la cifra podría ser menor a los 200 millones.
"La deuda te permite crecer, siempre y cuando sea una deuda responsable", sostuvo el regidor.
El crédito alterno surge después de que los diputados de Morena en el Congreso de Querétaro rechazaron el empréstito de 180 millones de pesos que el alcalde Roberto Cabrera había solicitado formalmente desde el inicio del ejercicio fiscal para destinarlo íntegramente a infraestructura urbana.
Martín Arango García, dirigente del Comité Ejecutivo Estatal del PAN, acusó que la negativa respondió a intereses políticos y no a criterios técnicos o financieros.
Arango García advirtió que pese al bloqueo legislativo el municipio no detuvo acciones. El dirigente anticipó que los proyectos de infraestructura pendientes buscarán resolverse a la brevedad mediante el esquema alterno, y señaló que la responsabilidad de la demora en obras recae en quienes negaron el empréstito original.
"Esperemos que esa negligencia no cause la pérdida del patrimonio de personas que viven en este municipio", advirtió.