San Juan del Río analiza crédito de hasta 200 mdp para infraestructura

El regidor síndico José Francisco Landeras precisa que la decisión se tomará antes de abril.

José Francisco Landeras Layseca, regidor síndico de San Juan del Río, informa sobre crédito de hasta 200 millones de pesos para infraestructura municipal en Querétaro

José Francisco Landeras Layseca, regidor síndico y secretario del Comité Municipal del PAN, durante la rueda de prensa donde informó sobre el análisis del crédito alterno para San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 19 de marzo de 2026. — El ayuntamiento de San Juan del Río analiza contratar un crédito de hasta 200 millones de pesos para financiar obras de infraestructura pendientes en el municipio, con una decisión que deberá tomarse antes de abril.

El esquema contempla que el financiamiento se contrate y liquide dentro de los tiempos de la administración actual, sin rebasar los plazos legales del Ayuntamiento.

José Francisco Landeras Layseca, regidor síndico y secretario del Comité Municipal del PAN, precisó que el municipio cuenta con calificación crediticia sólida y capacidad de pago que le permite acceder a este tipo de financiamiento.

Explicó que el monto definitivo dependerá de los meses restantes de administración y de la capacidad real de pago, por lo que la cifra podría ser menor a los 200 millones.

"La deuda te permite crecer, siempre y cuando sea una deuda responsable", sostuvo el regidor.

El crédito alterno surge después de que los diputados de Morena en el Congreso de Querétaro rechazaron el empréstito de 180 millones de pesos que el alcalde Roberto Cabrera había solicitado formalmente desde el inicio del ejercicio fiscal para destinarlo íntegramente a infraestructura urbana.

Martín Arango García, dirigente del Comité Ejecutivo Estatal del PAN, acusó que la negativa respondió a intereses políticos y no a criterios técnicos o financieros.

Arango García advirtió que pese al bloqueo legislativo el municipio no detuvo acciones. El dirigente anticipó que los proyectos de infraestructura pendientes buscarán resolverse a la brevedad mediante el esquema alterno, y señaló que la responsabilidad de la demora en obras recae en quienes negaron el empréstito original.

"Esperemos que esa negligencia no cause la pérdida del patrimonio de personas que viven en este municipio", advirtió.

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