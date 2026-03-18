Vania Camacho se declara regidora independiente del PRI en San Juan del Río

La edil aseguró que presentó un escrito ante la Secretaría del Ayuntamiento para desvincularse de la fracción priista en el cabildo sanjuanense.

Regidora Vania Camacho Galván de San Juan del Río se declara independiente del PRI en cabildo

Vania Camacho Galván, regidora de San Juan del Río, durante entrevista donde confirmó su ruptura con el PRI.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 18 Marzo 2026.- La regidora Vania Camacho Galván aseguró que presentó un escrito ante la Secretaría del Ayuntamiento de San Juan del Río para solicitar que el pleno del cabildo la considere como regidora independiente, en una ruptura formal con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras semanas de conflicto con la dirigencia estatal encabezada por Abigail Arredondo Ramos.

La edil, quien preside la Comisión de Transporte y Vialidad, rechazó las acusaciones vertidas en la conferencia de prensa del 19 de febrero, donde la dirigente estatal confirmó la existencia de quejas formales en su contra ante la justicia interna del PRI. Camacho Galván aseguró que nunca fue convocada a esa rueda de prensa, que no existen procedimientos formales en su contra y que las afirmaciones de la cúpula partidista son falsas.

"No soy yo la que motiva esta situación", señaló la regidora, quien atribuyó el conflicto a decisiones unilaterales de la dirigencia estatal. Precisó que ya había manifestado su postura por escrito y de manera verbal ante el comité directivo estatal del PRI, sin obtener respuesta satisfactoria.

Camacho Galván descarta alianza con otras fuerzas políticas

La funcionaria aclaró que su decisión no implica sumarse a otro partido ni anticipar movimientos electorales rumbo al proceso de 2027. Indicó que continuará ejerciendo su cargo en el cabildo sanjuanense, pero sin representar a la fracción priista.

Sobre su desempeño como edil, Camacho Galván defendió su asistencia y participación en todas las sesiones de cabildo y mesas de trabajo. Rechazó los señalamientos de que sus votaciones hayan sido irresponsables y aseguró que cada sufragio fue analizado con conocimiento de los asuntos tratados.

La regidora también descartó haber establecido alianzas formales con otras fracciones de oposición en el cabildo de San Juan del Río. Reconoció coincidencias puntuales con otros partidos en temas específicos, pero las calificó como producto de la deliberación y no de acuerdos previos.

¿Qué sigue para la regidora independiente en el cabildo?

En materia reglamentaria, Camacho Galván admitió que el avance legislativo en esta administración ha sido limitado. Mencionó que la Comisión de Transporte y Vialidad aún no ha concretado modificaciones al reglamento correspondiente, aunque afirmó que trabaja en ello antes de que concluya el periodo.

Hasta el momento, el PRI estatal no ha emitido postura sobre la desvinculación anunciada por la regidora ni sobre el procedimiento que seguirá ante su declaración de independencia en el cabildo.

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