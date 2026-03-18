San Juan del Río, 18 Marzo 2026.- La regidora Vania Camacho Galván aseguró que presentó un escrito ante la Secretaría del Ayuntamiento de San Juan del Río para solicitar que el pleno del cabildo la considere como regidora independiente, en una ruptura formal con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras semanas de conflicto con la dirigencia estatal encabezada por Abigail Arredondo Ramos.
La edil, quien preside la Comisión de Transporte y Vialidad, rechazó las acusaciones vertidas en la conferencia de prensa del 19 de febrero, donde la dirigente estatal confirmó la existencia de quejas formales en su contra ante la justicia interna del PRI. Camacho Galván aseguró que nunca fue convocada a esa rueda de prensa, que no existen procedimientos formales en su contra y que las afirmaciones de la cúpula partidista son falsas.
"No soy yo la que motiva esta situación", señaló la regidora, quien atribuyó el conflicto a decisiones unilaterales de la dirigencia estatal. Precisó que ya había manifestado su postura por escrito y de manera verbal ante el comité directivo estatal del PRI, sin obtener respuesta satisfactoria.
Camacho Galván descarta alianza con otras fuerzas políticas
La funcionaria aclaró que su decisión no implica sumarse a otro partido ni anticipar movimientos electorales rumbo al proceso de 2027. Indicó que continuará ejerciendo su cargo en el cabildo sanjuanense, pero sin representar a la fracción priista.
Sobre su desempeño como edil, Camacho Galván defendió su asistencia y participación en todas las sesiones de cabildo y mesas de trabajo. Rechazó los señalamientos de que sus votaciones hayan sido irresponsables y aseguró que cada sufragio fue analizado con conocimiento de los asuntos tratados.
La regidora también descartó haber establecido alianzas formales con otras fracciones de oposición en el cabildo de San Juan del Río. Reconoció coincidencias puntuales con otros partidos en temas específicos, pero las calificó como producto de la deliberación y no de acuerdos previos.
¿Qué sigue para la regidora independiente en el cabildo?
En materia reglamentaria, Camacho Galván admitió que el avance legislativo en esta administración ha sido limitado. Mencionó que la Comisión de Transporte y Vialidad aún no ha concretado modificaciones al reglamento correspondiente, aunque afirmó que trabaja en ello antes de que concluya el periodo.
Hasta el momento, el PRI estatal no ha emitido postura sobre la desvinculación anunciada por la regidora ni sobre el procedimiento que seguirá ante su declaración de independencia en el cabildo.