Querétaro recorre 20 colonias con esterilizaciones y vacunas gratis

Bienestar Animal despliega servicios gratuitos en siete delegaciones; la dependencia no precisó cuántas citas quedan disponibles en las jornadas en curso.

Veterinaria de la Secretaría de Bienestar Animal del Municipio de Querétaro durante jornada de esterilización gratuita en delegación de la capital

La dependencia municipal ha realizado jornadas de adopción en Plaza Paseo Querétaro y ferias de bienestar animal en colonias como Menchaca.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de mayo de 2026. — Veinte colonias de la capital queretana tendrán jornadas de esterilización gratuita de mascotas durante las próximas semanas, como parte del programa permanente de bienestar animal que el Municipio de Querétaro despliega en las siete delegaciones.

Los servicios disponibles también incluyen vacunación antirrábica, colocación de microchip para registro municipal y orientación sobre tenencia responsable. Las citas se agendan vía WhatsApp al 442 207 5772; horarios y sedes se actualizan en las redes sociales oficiales de la dependencia.

Veterinaria de la Secretar\u00eda de Bienestar Animal del Municipio de Quer\u00e9taro durante jornada de esterilizaci\u00f3n gratuita en delegaci\u00f3n de la capital La dependencia municipal ha realizado jornadas de adopción en Plaza Paseo Querétaro y ferias de bienestar animal en colonias como Menchaca. rotativo.com.mx

Entre las zonas programadas figuran Huertas de Jurica, Cerrito Colorado, Rinconada Santa Anita, San José el Alto, Santa Rosa Jáuregui, Montenegro, El Cimatario, La Joya, Vista Alegre, Alameda Hidalgo y Bolaños, entre otras.

El esquema también contempla sedes dentro de las Ferias de Bienestar Animal y de las jornadas "Alcalde en Acción", con el propósito de llegar a comunidades sin acceso frecuente.

Estos servicios se suman a las ferias itinerantes que la dependencia realiza cada 15 días desde febrero en distintas delegaciones del municipio.

Veterinaria de la Secretar\u00eda de Bienestar Animal del Municipio de Quer\u00e9taro durante jornada de esterilizaci\u00f3n gratuita en delegaci\u00f3n de la capital La dependencia municipal ha realizado jornadas de adopción en Plaza Paseo Querétaro y ferias de bienestar animal en colonias como Menchaca. rotativo.com.mx

En paralelo, la Secretaría reportó tres acciones recientes: una Jornada de Adopción en Plaza Paseo Querétaro, con animales bajo resguardo municipal y rescatistas independientes participando como organizadores; una Feria de Bienestar Animal en la zona de Menchaca —con el mismo esquema de las ferias comunitarias que la dependencia despliega en la capital— con esterilizaciones, consultas veterinarias, microchip, asesoría jurídica y atención a reportes de maltrato; y la intervención en la colonia Peñuelas, donde animales en situación de calle recibieron valoración médica e atención integral.

14 mil 869 esterilizaciones gratuitas en Querétaro desde 2024

Desde el inicio de funciones en octubre de 2024, la dependencia acumula 14 mil 869 esterilizaciones gratuitas, 6 mil 411 microchips colocados y 260 adopciones concretadas, según las cifras presentadas ante el Consejo Ciudadano de Bienestar Animal en la sesión de abril de 2026.

El volumen operativo municipal sirve de referencia al proceso legislativo estatal: la Ley estatal de Bienestar Animal avanza en comisiones del Congreso con un predictamen que crearía el Consejo Estatal de la materia y regularía criaderos, paseadores y pensiones.

Veterinaria de la Secretar\u00eda de Bienestar Animal del Municipio de Quer\u00e9taro durante jornada de esterilizaci\u00f3n gratuita en delegaci\u00f3n de la capital La dependencia municipal ha realizado jornadas de adopción en Plaza Paseo Querétaro y ferias de bienestar animal en colonias como Menchaca. rotativo.com.mx

La dependencia no reportó cuántas citas quedan disponibles para las jornadas en curso.

Quienes detecten abandono o maltrato animal pueden reportar al 442 476 5387. El programa también ofrece asesoría jurídica para tutores en las ferias comunitarias. Mantener mascotas en vía pública o azoteas sin atención adecuada constituye una omisión que la dependencia puede recibir como reporte formal.

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