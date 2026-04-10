Querétaro, 10 de abril de 2026. — El Municipio de Querétaro llevará este sábado 11 de abril esterilizaciones, colocación de microchip y vacuna antirrábica sin costo al Parque Villas de Santiago, como parte de una nueva edición de la Feria de Bienestar Animal.
La jornada operará de 9:00 a 15:00 horas e incluirá módulo de adopción responsable, atención a reportes de maltrato animal y pláticas de concientización sobre tenencia responsable dirigidas a las familias de la delegación.
La feria se suma al esquema itinerante que la Secretaría de Bienestar Animal arrancó este 2026 con el objetivo de acercar servicios veterinarios directamente a colonias y delegaciones, luego de que la administración absorbió con presupuesto propio la vacuna antirrábica tras la eliminación del subsidio federal.
El formato replica el modelo aplicado en febrero en la Unidad Deportiva La Purísima, donde se desplegaron los mismos servicios bajo la lógica de concentrar en un solo punto la oferta de la dependencia, tal como Rotativo documentó en la segunda edición en Hércules.
La esterilización y el microchip operarán únicamente con cita previa confirmada, un filtro que la Secretaría mantiene desde el inicio del programa para evitar saturación y garantizar procedimientos controlados.
Quienes acudan a solicitar cualquier servicio deberán presentar copia de credencial de elector con domicilio en el municipio de Querétaro por cada animal que lleven. Para la vacuna antirrábica, el requisito adicional es el carnet de vacunación del ejemplar.
Durante la jornada, personal especializado recibirá reportes de maltrato animal y dará seguimiento a los casos que requieran intervención directa, incluidos rescates.
La dependencia mantiene además un módulo de adopción permanente con perros y gatos bajo resguardo municipal, una línea que la Secretaría ha sostenido con jornadas periódicas de adopción en distintos puntos del municipio.
La Secretaría de Bienestar Animal, creada en octubre de 2024, reportó más de 10 mil 500 esterilizaciones gratuitas acumuladas hasta agosto del año pasado y ha sostenido el ritmo con jornadas semanales, como quedó documentado en el balance de operación de la dependencia. La administración municipal no precisó el monto destinado a la realización de esta feria específica ni el número de citas disponibles para el sábado.