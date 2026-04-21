Los Ángeles, California, 20 de abril de 2026. — Yng Lvcas subió al escenario Sonora de Coachella 2026 como invitado del rapero RØZ, donde interpretó "La Bebe" y "Flashes" ante un público que su equipo cifró en más de seis mil asistentes.

La aparición del artista tapatío en el festival de Indio, California, forma parte de la gira de RØZ por el recinto y marca el primer paso de Yng Lvcas sobre la alineación de uno de los festivales de mayor alcance mediático del mundo.

El set incluyó "Flashes", colaboración que según el comunicado del equipo del artista se aproxima a los 200 millones de reproducciones en Spotify, y "La Bebe", tema con el que el rapero originario de Guadalajara alcanzó presencia sostenida en listas globales desde su remix con Peso Pluma en 2023.

Ambas canciones generaron respuesta directa del público en el escenario Sonora, uno de los espacios del festival donde Coachella ha concentrado en los últimos años participaciones de artistas latinoamericanos.

La aparición se inscribe en una tendencia que el festival consolidó durante la década pasada, cuando figuras como Bad Bunny, Karol G y Peso Pluma pasaron de sets secundarios a cabezas de cartel en ediciones sucesivas.

Coachella opera dos fines de semana idénticos cada abril en el Empire Polo Club de Indio, con alineación replicada entre ambos weekends, y el escenario Sonora ha funcionado como plataforma de exposición para actos emergentes de habla hispana.

Yng Lvcas no forma parte de la alineación oficial del festival en esta edición. Su presencia se dio como invitado dentro del set de RØZ, fórmula recurrente en Coachella donde artistas titulares convocan a colaboradores para tramos específicos de sus presentaciones.

El equipo del rapero no precisó si la aparición se repetirá durante el segundo fin de semana del festival, que cerrará la edición 2026 entre el 24 y el 26 de abril.

La aparición coloca al rapero dentro de la conversación pública sobre la proyección internacional de artistas mexicanos en festivales de circuito mayor, junto con una generación que incluye a Peso Pluma, Grupo Frontera, Junior H y Natanael Cano.

Yng Lvcas ha construido su carrera desde Jalisco con una propuesta que mezcla reguetón, corridos urbanos y producción electrónica, y "La Bebe" continúa siendo la pieza que sostiene el reconocimiento global de su nombre más allá del mercado mexicano.