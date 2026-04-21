México, 20 de abril de 2026. —Un hombre abrió fuego desde la cima de la Pirámide de la Luna contra turistas que recorrían la plaza principal de la zona arqueológica de Teotihuacán, mató a una mujer de nacionalidad canadiense y se quitó la vida con la misma arma alrededor del mediodía de este lunes, confirmaron el Gabinete de Seguridad federal y la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

El saldo oficial es de dos personas fallecidas —incluido el agresor— y seis heridos: cuatro por arma de fuego y dos por caídas al intentar huir de los disparos.

Siete personas fueron atendidas en el Hospital General de Axapusco del IMSS-Bienestar tras la balacera; entre ellas, una menor de edad. rotativo.com.mx

La llamada de emergencia se recibió alrededor de las 11:30 horas por detonaciones en el segundo nivel de la pirámide, de 43 metros de altura. Un grupo de 12 elementos arribó siete minutos después y confirmó que el sujeto seguía armado en lo alto del monumento.

Ante la imposibilidad de subir mientras continuaban los disparos, las corporaciones evacuaron a visitantes y cerraron el sitio. El agresor se privó de la vida minutos más tarde, lo que permitió a las autoridades acceder a la cima y asegurar la escena, de acuerdo con el reporte de la dependencia estatal.

Siete personas fueron atendidas en el Hospital General de Axapusco del IMSS-Bienestar tras la balacera; entre ellas, una menor de edad. rotativo.com.mx

Las cuatro mujeres heridas por arma de fuego son extranjeras: dos colombianas, una rusa y una canadiense, según confirmó Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad del Estado de México. Siete personas fueron atendidas en el Hospital General de Axapusco del IMSS-Bienestar, entre ellas una menor de edad, con diagnósticos que incluyen cuatro lesiones por bala, una fractura, un esguince y una crisis de ansiedad. En la escena, peritos aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.

El Gabinete de Seguridad federal, encabezado por Omar García Harfuch, replicó en sus canales oficiales el despliegue coordinado con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional, además de la intervención de la Secretaría de Gobernación para atención a víctimas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó investigación a fondo y expresó solidaridad con las familias afectadas. "Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente", escribió la mandataria, quien añadió que personal de las secretarías de Gobernación y Cultura se trasladó al sitio para brindar atención y acompañamiento junto con autoridades locales.

Siete personas fueron atendidas en el Hospital General de Axapusco del IMSS-Bienestar tras la balacera; entre ellas, una menor de edad rotativo.com.mx

La canciller canadiense Anita Anand y el embajador Cameron MacKay confirmaron la muerte de una ciudadana de ese país y una herida de la misma nacionalidad.

La identidad del agresor no ha sido confirmada oficialmente. El Gabinete de Seguridad indicó que el sujeto no contaba con documentos que permitieran su identificación inmediata y que las diligencias para esclarecer los hechos siguen en curso.