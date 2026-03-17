Refrendo de concesionarios de transporte en Querétaro alcanzó 94% en 2025

Movilidad estima cifra similar para este año; el plazo de renovación corre de octubre a febrero.

Concesionarios de transporte público en Querétaro durante proceso de refrendo vehicular 2025

Autobuses de transporte público; el 94% de concesionarios cumplió el refrendo en 2025.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro — 17 de marzo de 2026. —El proceso de refrendo de concesionarios de transporte público en Querétaro cerró 2025 con un cumplimiento del 94 por ciento a nivel estatal, informó Gerardo Cuanalo Santos, director de Movilidad. Para este año, el funcionario estimó que la cifra será similar, aunque al momento no cuenta con el dato definitivo.

El plazo para que los concesionarios completen su refrendo abarca de octubre a febrero de cada año. Durante ese periodo, los operadores deben acreditar la revisión físico-mecánica de sus unidades y cumplir con los requisitos que establece la ley estatal de movilidad.

"El año pasado cerramos con un 94 por ciento de refrendo; estimo que este año prácticamente estemos igual", precisó Cuanalo Santos, quien reconoció que aún se están cerrando las cifras correspondientes al periodo más reciente.

El 6 por ciento restante de concesionarios que no cumplió en 2025 quedó fuera de operación, ya que el refrendo es requisito indispensable para mantener la concesión activa. En el caso de San Juan del Río, alrededor de 10 unidades fueron retiradas este año por esa causa, lo que equivale al 2 por ciento de la flota de transporte público del municipio.

Movilidad mantiene abierto el proceso de verificación y los concesionarios conocen los plazos y obligaciones para renovar sus concesiones en el estado.

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