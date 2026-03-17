Querétaro — 17 de marzo de 2026. —El proceso de refrendo de concesionarios de transporte público en Querétaro cerró 2025 con un cumplimiento del 94 por ciento a nivel estatal, informó Gerardo Cuanalo Santos, director de Movilidad. Para este año, el funcionario estimó que la cifra será similar, aunque al momento no cuenta con el dato definitivo.
El plazo para que los concesionarios completen su refrendo abarca de octubre a febrero de cada año. Durante ese periodo, los operadores deben acreditar la revisión físico-mecánica de sus unidades y cumplir con los requisitos que establece la ley estatal de movilidad.
"El año pasado cerramos con un 94 por ciento de refrendo; estimo que este año prácticamente estemos igual", precisó Cuanalo Santos, quien reconoció que aún se están cerrando las cifras correspondientes al periodo más reciente.
El 6 por ciento restante de concesionarios que no cumplió en 2025 quedó fuera de operación, ya que el refrendo es requisito indispensable para mantener la concesión activa. En el caso de San Juan del Río, alrededor de 10 unidades fueron retiradas este año por esa causa, lo que equivale al 2 por ciento de la flota de transporte público del municipio.
Movilidad mantiene abierto el proceso de verificación y los concesionarios conocen los plazos y obligaciones para renovar sus concesiones en el estado.