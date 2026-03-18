Querétaro, 18 marzo de 2026. —Un sistema de transporte eléctrico gratuito con 12 unidades comenzará a operar en las próximas semanas en el Centro Histórico de Querétaro, con una inversión de 30 millones de pesos.

El servicio contempla ocho vehículos municipales con capacidad para 12 pasajeros y cuatro unidades adicionales integradas a Qrobús para 30 personas, con recorridos cada 15 minutos por el primer cuadro de la ciudad.

El proyecto forma parte de una estrategia municipal para reducir la carga vehicular en una zona donde las unidades pesadas tienen restricciones de acceso. Los vehículos eléctricos están diseñados para circular en calles estrechas del centro y conectarán puntos como Plaza de Armas, Jardín Guerrero y Jardín Zenea.

El esquema también prevé el uso de estacionamientos periféricos, como el del Centro Educativo y Cultural Gómez Morín, para que automovilistas dejen sus vehículos y se trasladen en estas unidades.

El presidente municipal, Felifer Macías Olvera, informó que el servicio estará disponible para residentes, comerciantes y visitantes sin ningún costo. "Este transporte eléctrico gratuito permitirá que la gente se mueva de forma cómoda, segura y sin costo", señaló durante el anuncio.

Transporte eléctrico gratuito se suma a red de movilidad en Querétaro

Macías Olvera precisó que las unidades realizarán recorridos constantes con frecuencia aproximada de 15 minutos, lo que busca garantizar un flujo continuo de usuarios. También se prevé la integración con la red de transporte público existente para facilitar conexiones hacia otros puntos de la ciudad.

El alcalde explicó que este modelo se suma a otros esquemas de transporte gratuito ya operativos en el municipio, entre ellos el comunitario, el universitario y el nocturno. La intención, detalló, es ampliar las alternativas de traslado y ofrecer una opción accesible y menos contaminante en el primer cuadro.

¿Cuándo arranca el transporte eléctrico en el Centro Histórico de Querétaro?

El municipio no precisó una fecha exacta de inicio, aunque confirmó que el servicio entrará en operación en las próximas semanas. La inversión de 30 millones de pesos cubre la adquisición de las unidades y la infraestructura necesaria para el arranque del sistema en la zona centro.