México, 19 de marzo de 2026. — El consumo privado de los hogares mexicanos registró un crecimiento anual de 4.7% en enero de 2026 y de 3.5% en febrero, de acuerdo con el Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En términos mensuales, enero presentó un descenso de 0.6%, mientras que febrero mostró un alza de 0.1%, con un índice de 113.7 y 113.8 puntos respectivamente, en cifras desestacionalizadas con base 2018=100.

El IOCP es una herramienta econométrica que ofrece estimaciones adelantadas del Indicador Mensual del Consumo Privado hasta siete semanas antes de su publicación oficial, lo que permite a tomadores de decisiones y analistas conocer la trayectoria del gasto de los hogares con mayor oportunidad.

El dato de enero es una segunda estimación —considerada más precisa— mientras que el de febrero corresponde a una primera proyección.

Las cifras incluyen intervalos de confianza a 95%: la variación anual de enero podría ubicarse entre 3.5% y 5.9%, en tanto que la de febrero oscila entre 2.1% y 5.0%.

Estos rangos reflejan la naturaleza estimativa del indicador, que combina modelos de regresión con errores ARMA, técnicas de aprendizaje máquina y variables de alta frecuencia para aproximar el comportamiento real del consumo.

El INEGI publicó el Boletín de Indicador 189/26 con estimaciones del gasto de los hogares para enero y febrero de 2026 mediante modelos econométricos y aprendizaje máquina. Infografía: Rotativo.

La serie desestacionalizada del IOCP muestra una recuperación sostenida del consumo privado desde los mínimos registrados durante la pandemia.

El índice pasó de niveles cercanos a 95 puntos en 2021 a superar los 113 puntos al inicio de 2026, lo que representa un incremento acumulado de casi 20 puntos en cinco años.

La trayectoria sugiere que el gasto interno ha resistido presiones inflacionarias y de desaceleración global, aunque la variación mensual negativa de enero introduce una señal de cautela en el corto plazo.

¿Cuándo se publicarán los datos oficiales del consumo privado en México?

El INEGI publicará el Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) con cifras definitivas el próximo 15 de abril de 2026, fecha en que también se difundirá una nueva entrega del IOCP con estimaciones actualizadas.