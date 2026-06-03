Sentencian a "El Flaco" por robar un taller de carpintería en Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, 3 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo una sentencia condenatoria contra Jonathan Geovanni "N", alias "El Flaco", por el robo calificado de un taller de carpintería en el municipio de Querétaro.
Tras declararse culpable, el acusado aceptó someterse a un procedimiento abreviado en el que la autoridad judicial le impuso una pena de 7 años y 6 meses de prisión.
El imputado quedó relacionado con los hechos luego de que personal ministerial y la Policía de Investigación del Delito reunieran entrevistas con testigos, inspecciones en el lugar y el análisis de videograbaciones que lo ubicaron en la escena.
¿Cuántos años de prisión le dieron a "El Flaco"?
El fallo fijó 7 años y 6 meses de cárcel, una multa, la suspensión de derechos civiles y políticos y una amonestación en privado. La reparación del daño quedó sujeta a cuantificación en la etapa de ejecución. La pena se ubica por encima de otras resoluciones recientes por robo calificado en la capital.
Los hechos ocurrieron el 8 de agosto de 2024. De acuerdo con la investigación, el hoy sentenciado accedió al inmueble por el techo y se apoderó de herramienta, equipos telefónicos, diversos objetos y dinero en efectivo.
¿Cómo identificaron al responsable?
Las cámaras del propio taller resultaron determinantes. El análisis de las videograbaciones, sumado a las entrevistas y a las inspecciones, permitió a la Fiscalía identificar, ubicar y vincular al imputado con el robo.
La autoridad judicial determinó que el sentenciado no podrá acceder a beneficios de conmutación, al superar la condena los 5 años de prisión y no haberse garantizado la reparación del daño. El mismo criterio operó en el caso de un asaltante de tiendas que recibió 8 años sin sustitutivo. El expediente se suma a otras condenas por delitos patrimoniales en la entidad, entre ellas la dictada por un robo con violencia en una plaza comercial de Querétaro.
El monto que deberá restituir a la víctima del taller quedará definido cuando el juzgado resuelva la cuantificación en la fase de ejecución.