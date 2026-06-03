Sentencian a "El Flaco" por robar un taller de carpintería en Querétaro

El acusado se declaró culpable y aceptó un procedimiento abreviado que derivó en una pena de prisión sin posibilidad de conmutación.

Interior de un taller de carpintería con herramientas tras un robo investigado por la Fiscalía de Querétaro.

La Fiscalía de Querétaro acreditó el robo a un taller de carpintería ocurrido en agosto de 2024 en la capital del estado.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Santiago de Querétaro, Querétaro, 3 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo una sentencia condenatoria contra Jonathan Geovanni "N", alias "El Flaco", por el robo calificado de un taller de carpintería en el municipio de Querétaro.

Tras declararse culpable, el acusado aceptó someterse a un procedimiento abreviado en el que la autoridad judicial le impuso una pena de 7 años y 6 meses de prisión.

El imputado quedó relacionado con los hechos luego de que personal ministerial y la Policía de Investigación del Delito reunieran entrevistas con testigos, inspecciones en el lugar y el análisis de videograbaciones que lo ubicaron en la escena.

¿Cuántos años de prisión le dieron a "El Flaco"?

El fallo fijó 7 años y 6 meses de cárcel, una multa, la suspensión de derechos civiles y políticos y una amonestación en privado. La reparación del daño quedó sujeta a cuantificación en la etapa de ejecución. La pena se ubica por encima de otras resoluciones recientes por robo calificado en la capital.

Los hechos ocurrieron el 8 de agosto de 2024. De acuerdo con la investigación, el hoy sentenciado accedió al inmueble por el techo y se apoderó de herramienta, equipos telefónicos, diversos objetos y dinero en efectivo.

¿Cómo identificaron al responsable?

Las cámaras del propio taller resultaron determinantes. El análisis de las videograbaciones, sumado a las entrevistas y a las inspecciones, permitió a la Fiscalía identificar, ubicar y vincular al imputado con el robo.

La autoridad judicial determinó que el sentenciado no podrá acceder a beneficios de conmutación, al superar la condena los 5 años de prisión y no haberse garantizado la reparación del daño. El mismo criterio operó en el caso de un asaltante de tiendas que recibió 8 años sin sustitutivo. El expediente se suma a otras condenas por delitos patrimoniales en la entidad, entre ellas la dictada por un robo con violencia en una plaza comercial de Querétaro.

El monto que deberá restituir a la víctima del taller quedará definido cuando el juzgado resuelva la cuantificación en la fase de ejecución.

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