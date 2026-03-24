Querétaro, 24 de marzo de 2026. — El estado de Querétaro superó por primera vez en su historia la barrera del 50% de mujeres incorporadas al empleo formal: el corte del mes anterior registró un 50.1% de la población femenina económicamente activa con trabajo registrado, la cifra más alta que la entidad ha alcanzado en este indicador.
El dato convive, sin embargo, con dos brechas que la Secretaría del Trabajo reconoce como deudas pendientes: una diferencia salarial del 19% entre hombres y mujeres que desempeñan categorías equivalentes, y una brecha de participación laboral de 22 puntos porcentuales entre ambos sexos en el mercado formal.
Liliana San Martín Castillo, titular de la dependencia estatal, presentó las cifras durante la inauguración de la primera feria de empleo exclusiva para mujeres en San Juan del Río, donde también se ofertaron más de 800 vacantes.
A pesar del avance en participación laboral, la brecha salarial entre hombres y mujeres en Querétaro persiste en 19%, según datos de la propia dependencia. rotativo.com.mx
La funcionaria fue directa al valorar la brecha salarial: "no debería existir" en ninguna categoría que pueda ser desempeñada indistintamente por hombres y mujeres, aunque reconoció que los avances para cerrarla han sido graduales.
Indicador
Cifra actual
Mujeres en empleo formal (PEA femenina)
50.1%
Brecha de participación laboral hombre-mujer
22 puntos porcentuales
Brecha salarial hombre-mujer
19%
Posición nacional en emprendimiento femenino
1° lugar
Emprendimiento como válvula de escape ante el empleo formal
El primer lugar nacional en emprendimiento femenino que ocupa Querétaro no es solo un logro en sí mismo — es también una señal de que muchas mujeres han encontrado en el autoempleo la única vía viable para conciliar responsabilidades familiares y trabajo productivo.
San Martín Castillo lo reconoció así: el emprendimiento ha sido "una de oportunidad importante para conciliar la vida familiar y laboral" ante las condiciones que todavía impone el mercado formal.
El año pasado, la Secretaría del Trabajo entregó equipamiento gratuito a mil mujeres emprendedoras en el estado, un programa que la dependencia mantiene activo como complemento a sus acciones de vinculación laboral directa con empresas.
La incorporación de mujeres al empleo formal en Querétaro alcanzó su cifra más alta con 50.1%, según el corte más reciente de la Secretaría del Trabajo estatal. Infografía: Rotativo.
¿Qué explica la brecha salarial del 19% en Querétaro?
La diferencia de ingresos entre hombres y mujeres en puestos equivalentes responde a factores estructurales que van más allá de la decisión individual de cada empresa: concentración de mujeres en sectores de menor remuneración promedio, interrupciones en la trayectoria laboral asociadas al cuidado familiar, y sesgos de valoración en categorías donde la negociación salarial inicial define el techo de ingreso a largo plazo.
La Secretaría del Trabajo no detalló en esta ocasión qué mecanismos específicos utilizará para reducir ese 19%, más allá de señalar que los esfuerzos para eliminarlo continúan. La dependencia no emitió postura adicional sobre los plazos proyectados para cerrar la brecha.