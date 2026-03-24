Querétaro rompe marca histórica: 50.1% de mujeres ya tienen empleo formal, pero persiste brecha salarial del 19%

Secretaría del Trabajo confirma el porcentaje más alto de incorporación femenina al trabajo registrado, mientras la diferencia de participación laboral por género se mantiene en 22 puntos.

Gráfica de indicadores de empleo femenino en Querétaro 2026, con brecha salarial del 19% y récord histórico del 50.1% de mujeres en trabajo formal

A pesar del avance en participación laboral, la brecha salarial entre hombres y mujeres en Querétaro persiste en 19%, según datos de la propia dependencia.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 24 de marzo de 2026. — El estado de Querétaro superó por primera vez en su historia la barrera del 50% de mujeres incorporadas al empleo formal: el corte del mes anterior registró un 50.1% de la población femenina económicamente activa con trabajo registrado, la cifra más alta que la entidad ha alcanzado en este indicador.

El dato convive, sin embargo, con dos brechas que la Secretaría del Trabajo reconoce como deudas pendientes: una diferencia salarial del 19% entre hombres y mujeres que desempeñan categorías equivalentes, y una brecha de participación laboral de 22 puntos porcentuales entre ambos sexos en el mercado formal.

Liliana San Martín Castillo, titular de la dependencia estatal, presentó las cifras durante la inauguración de la primera feria de empleo exclusiva para mujeres en San Juan del Río, donde también se ofertaron más de 800 vacantes.

Gr\u00e1fica de indicadores de empleo femenino en Quer\u00e9taro 2026, con brecha salarial del 19% y r\u00e9cord hist\u00f3rico del 50.1% de mujeres en trabajo formal A pesar del avance en participación laboral, la brecha salarial entre hombres y mujeres en Querétaro persiste en 19%, según datos de la propia dependencia. rotativo.com.mx

La funcionaria fue directa al valorar la brecha salarial: "no debería existir" en ninguna categoría que pueda ser desempeñada indistintamente por hombres y mujeres, aunque reconoció que los avances para cerrarla han sido graduales.

Indicador

Cifra actual

Mujeres en empleo formal (PEA femenina)

50.1%

Brecha de participación laboral hombre-mujer

22 puntos porcentuales

Brecha salarial hombre-mujer

19%

Posición nacional en emprendimiento femenino

1° lugar

Emprendimiento como válvula de escape ante el empleo formal

El primer lugar nacional en emprendimiento femenino que ocupa Querétaro no es solo un logro en sí mismo — es también una señal de que muchas mujeres han encontrado en el autoempleo la única vía viable para conciliar responsabilidades familiares y trabajo productivo.

San Martín Castillo lo reconoció así: el emprendimiento ha sido "una de oportunidad importante para conciliar la vida familiar y laboral" ante las condiciones que todavía impone el mercado formal.

El año pasado, la Secretaría del Trabajo entregó equipamiento gratuito a mil mujeres emprendedoras en el estado, un programa que la dependencia mantiene activo como complemento a sus acciones de vinculación laboral directa con empresas.


Gr\u00e1fica de indicadores de empleo femenino en Quer\u00e9taro 2026, con brecha salarial del 19% y r\u00e9cord hist\u00f3rico del 50.1% de mujeres en trabajo formal La incorporación de mujeres al empleo formal en Querétaro alcanzó su cifra más alta con 50.1%, según el corte más reciente de la Secretaría del Trabajo estatal. Infografía: Rotativo.

¿Qué explica la brecha salarial del 19% en Querétaro?

La diferencia de ingresos entre hombres y mujeres en puestos equivalentes responde a factores estructurales que van más allá de la decisión individual de cada empresa: concentración de mujeres en sectores de menor remuneración promedio, interrupciones en la trayectoria laboral asociadas al cuidado familiar, y sesgos de valoración en categorías donde la negociación salarial inicial define el techo de ingreso a largo plazo.

La Secretaría del Trabajo no detalló en esta ocasión qué mecanismos específicos utilizará para reducir ese 19%, más allá de señalar que los esfuerzos para eliminarlo continúan. La dependencia no emitió postura adicional sobre los plazos proyectados para cerrar la brecha.

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