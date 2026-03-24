Entregan insignias a policías por detenciones de alto impacto en San Juan del Río

Seguridad Pública Municipal entrega también armamento para fortalecer la operación policial.

Policías de San Juan del Río reciben insignias por detenciones de alto impacto en ceremonia municipal

Elementos de Seguridad Pública Municipal durante la entrega de insignias por detenciones de alto impacto.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 24 de marzo de 2026. — Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal recibieron insignias por su participación en detenciones vinculadas a delitos de alto impacto, en una ceremonia donde también se les entregó armamento destinado a fortalecer la capacidad operativa de la corporación en el municipio.

El acto forma parte de una serie de reconocimientos que la administración municipal ha sostenido en los últimos meses hacia la policía local.

En diciembre pasado, durante la conmemoración del Día del Policía, se otorgaron distinciones al mérito, al valor, a la perseverancia y a la eficiencia, además de insignias y gafetes a ocho elementos. La entrega de este lunes amplía esa línea con un componente adicional: equipamiento en armamento.

Al evento asistió el jefe de Gabinete, Gabriel Figueroa Uribe, quien acompañó la entrega de las distinciones. La Secretaría de Seguridad Pública, que encabeza Orlando Chávez Landaverde, indicó que el armamento busca mejorar el desempeño de los oficiales en tareas de protección a la población sanjuanense.

El reforzamiento del equipamiento policial se suma al incremento salarial del 20% que entró en vigor en enero de este año para los 298 elementos activos de la corporación, medida derivada de una nueva legislación estatal que elevó la percepción de un policía raso de 17 mil 780 a 21 mil 336 pesos mensuales brutos.

Las autoridades municipales no precisaron la cantidad de elementos reconocidos ni el tipo o volumen del armamento entregado durante la ceremonia.

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