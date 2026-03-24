San Juan del Río, 24 de marzo de 2026. — Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal recibieron insignias por su participación en detenciones vinculadas a delitos de alto impacto, en una ceremonia donde también se les entregó armamento destinado a fortalecer la capacidad operativa de la corporación en el municipio.
El acto forma parte de una serie de reconocimientos que la administración municipal ha sostenido en los últimos meses hacia la policía local.
En diciembre pasado, durante la conmemoración del Día del Policía, se otorgaron distinciones al mérito, al valor, a la perseverancia y a la eficiencia, además de insignias y gafetes a ocho elementos. La entrega de este lunes amplía esa línea con un componente adicional: equipamiento en armamento.
Al evento asistió el jefe de Gabinete, Gabriel Figueroa Uribe, quien acompañó la entrega de las distinciones. La Secretaría de Seguridad Pública, que encabeza Orlando Chávez Landaverde, indicó que el armamento busca mejorar el desempeño de los oficiales en tareas de protección a la población sanjuanense.
El reforzamiento del equipamiento policial se suma al incremento salarial del 20% que entró en vigor en enero de este año para los 298 elementos activos de la corporación, medida derivada de una nueva legislación estatal que elevó la percepción de un policía raso de 17 mil 780 a 21 mil 336 pesos mensuales brutos.
Las autoridades municipales no precisaron la cantidad de elementos reconocidos ni el tipo o volumen del armamento entregado durante la ceremonia.