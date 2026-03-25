Querétaro maneja el 50% de los datos digitales de México y aún no lo sabe capitalizar

Secretario de Planeación expone concentración digital histórica del estado y advierte el riesgo de no actuar.

Secretario Luis Antonio Rangel Méndez expone concentración de datos digitales de Querétaro en foro de planeación 2050 en San Juan del Río

El alcalde Roberto Cabrera Valencia y su gabinete completo recibieron el diagnóstico digital del estado durante el foro de planeación estratégica 2050 en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de marzo de 2026. —La mitad de los datos digitales que se generan y almacenan en México tienen su sede en Querétaro. El dato lo expuso Luis Antonio Rangel Méndez, secretario de Planeación y Participación Ciudadana del gobierno de Mauricio Kuri González, durante su participación como ponente en el foro de planeación estratégica 2050 celebrado este miércoles en San Juan del Río.

La cifra no vino acompañada de celebración sino de una advertencia directa al alcalde Roberto Cabrera Valencia y a su gabinete completo: esa concentración de infraestructura digital no genera beneficios automáticos para los queretanos. Sin política pública deliberada, el estado opera como bodega de datos del país y nada más.

Rangel Méndez explicó que la posición de Querétaro no es accidental. La estabilidad energética, la conectividad, la certeza jurídica para la inversión y la ubicación geográfica del estado lo convirtieron en destino natural para los grandes operadores de infraestructura digital nacional, incluidos los que procesan la información de los modelos de inteligencia artificial que hoy transforman industrias enteras. Ese proceso ya ocurrió. La pregunta que Querétaro todavía no ha respondido con claridad es qué hace con esa posición.

El riesgo que Querétaro enfrenta con su ventaja digital

La advertencia del secretario apunta a un escenario concreto. Si el estado no construye las condiciones institucionales y educativas para retener el valor generado por esa infraestructura, los beneficios económicos seguirán fluyendo hacia quienes toman las decisiones estratégicas desde fuera: las corporaciones que operan los centros de datos, los desarrolladores de inteligencia artificial que los alimentan, los consultores que diseñan los sistemas.

Querétaro tendría el servidor pero no el programador, la torre de datos pero no el ingeniero que la administra, y mucho menos el filósofo o el diseñador que define para qué se usa.

¿Qué debe hacer Querétaro para capitalizar su infraestructura digital?

Rangel Méndez planteó cuatro frentes de acción: programación de largo plazo más allá de los ciclos de tres años, fortalecimiento del marco legislativo en materia tecnológica, adopción real de inteligencia artificial en la gestión pública y desarrollo de una cultura digital institucional sostenida.

Ninguno de los cuatro, advirtió, se construye en una sola administración. Por eso el foro de San Juan del Río buscó sentar bases que trasciendan el calendario electoral: el documento de prospectiva elaborado durante la jornada tiene como horizonte el año 2050, no el fin del actual período de gobierno.

El municipio dio un primer paso concreto en esa dirección. La administración de Cabrera Valencia trabaja en una plataforma de información geográfica que estará disponible en los próximos meses y que permitirá al gobierno local tomar decisiones de obra pública y desarrollo urbano con base en datos territoriales actualizados.

Es un producto modesto frente a la escala del reto que Rangel Méndez describió, pero es, por ahora, el más tangible.

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