Querétaro, 25 de marzo de 2026. —La mitad de los datos digitales que se generan y almacenan en México tienen su sede en Querétaro. El dato lo expuso Luis Antonio Rangel Méndez, secretario de Planeación y Participación Ciudadana del gobierno de Mauricio Kuri González, durante su participación como ponente en el foro de planeación estratégica 2050 celebrado este miércoles en San Juan del Río.

La cifra no vino acompañada de celebración sino de una advertencia directa al alcalde Roberto Cabrera Valencia y a su gabinete completo: esa concentración de infraestructura digital no genera beneficios automáticos para los queretanos. Sin política pública deliberada, el estado opera como bodega de datos del país y nada más.

Rangel Méndez explicó que la posición de Querétaro no es accidental. La estabilidad energética, la conectividad, la certeza jurídica para la inversión y la ubicación geográfica del estado lo convirtieron en destino natural para los grandes operadores de infraestructura digital nacional, incluidos los que procesan la información de los modelos de inteligencia artificial que hoy transforman industrias enteras. Ese proceso ya ocurrió. La pregunta que Querétaro todavía no ha respondido con claridad es qué hace con esa posición.

El riesgo que Querétaro enfrenta con su ventaja digital

La advertencia del secretario apunta a un escenario concreto. Si el estado no construye las condiciones institucionales y educativas para retener el valor generado por esa infraestructura, los beneficios económicos seguirán fluyendo hacia quienes toman las decisiones estratégicas desde fuera: las corporaciones que operan los centros de datos, los desarrolladores de inteligencia artificial que los alimentan, los consultores que diseñan los sistemas.

Querétaro tendría el servidor pero no el programador, la torre de datos pero no el ingeniero que la administra, y mucho menos el filósofo o el diseñador que define para qué se usa.

¿Qué debe hacer Querétaro para capitalizar su infraestructura digital?

Rangel Méndez planteó cuatro frentes de acción: programación de largo plazo más allá de los ciclos de tres años, fortalecimiento del marco legislativo en materia tecnológica, adopción real de inteligencia artificial en la gestión pública y desarrollo de una cultura digital institucional sostenida.

Ninguno de los cuatro, advirtió, se construye en una sola administración. Por eso el foro de San Juan del Río buscó sentar bases que trasciendan el calendario electoral: el documento de prospectiva elaborado durante la jornada tiene como horizonte el año 2050, no el fin del actual período de gobierno.

El municipio dio un primer paso concreto en esa dirección. La administración de Cabrera Valencia trabaja en una plataforma de información geográfica que estará disponible en los próximos meses y que permitirá al gobierno local tomar decisiones de obra pública y desarrollo urbano con base en datos territoriales actualizados.

Es un producto modesto frente a la escala del reto que Rangel Méndez describió, pero es, por ahora, el más tangible.