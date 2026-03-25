Querétaro, 25 de marzo de 2026. —Enseñar a los jóvenes a programar como si fuera la carrera del futuro es una apuesta que el mundo ya está corrigiendo. Luis Antonio Rangel Méndez, secretario de Planeación y Participación Ciudadana del gobierno de Mauricio Kuri González, lanzó ese planteamiento durante su ponencia en el foro de planeación estratégica 2050 celebrado este miércoles en San Juan del Río, ante el alcalde Roberto Cabrera Valencia y su gabinete completo.
La tesis fue directa: la inteligencia artificial se encargará de la codificación rutinaria, y los empleos mejor remunerados de las próximas décadas no serán para quien sepa programar sino para quien sepa pensar, crear y decidir con criterio ético.
El argumento de Rangel Méndez no surgió como reflexión filosófica sino como consecuencia del diagnóstico digital que presentó minutos antes: Querétaro concentra el 50 por ciento de los datos digitales de todo el país.
Esa infraestructura existe. Lo que falta, dijo, es el capital humano capaz de explotarla desde adentro. Y ese capital humano no se forma en carreras técnicas de corto plazo, sino en disciplinas que desarrollan pensamiento crítico, capacidad de juicio y creatividad sostenida.
Por qué la programación ya no es la carrera del futuro según Rangel Méndez
El secretario explicó que la automatización ya está desplazando tareas de codificación repetitiva, y que ese proceso se acelerará conforme los modelos de inteligencia artificial se vuelvan más capaces.
Lo que los sistemas no pueden reemplazar —al menos por ahora, y con dificultad en el futuro próximo— es la capacidad humana de formular las preguntas correctas, diseñar los marcos éticos dentro de los cuales opera la tecnología y generar las ideas que ningún modelo puede producir porque no existen aún en ninguna base de datos.
¿Qué habilidades necesita desarrollar Querétaro para los empleos de 2050?
Rangel Méndez fue específico: filosofía, ética, pensamiento crítico y creatividad. No como complemento decorativo de una carrera técnica, sino como eje central de la formación profesional queretana de las próximas décadas.
La implicación para la política educativa del estado es considerable: si Querétaro tiene la infraestructura digital más importante del país pero forma principalmente técnicos que la inteligencia artificial terminará reemplazando, habrá perdido su ventaja competitiva justo cuando más la necesitaba.
El foro de San Juan del Río no resolvió esa tensión, pero la puso sobre la mesa con claridad. El documento de prospectiva elaborado durante la jornada incluye entre sus líneas de acción el impulso a una cultura digital que vaya más allá de la capacitación técnica, aunque los mecanismos concretos para lograrlo quedan pendientes de definición.
La presencia del secretario de Planeación del gobierno estatal en un ejercicio municipal sugiere que el tema ya está en la agenda de Kuri González, aunque todavía sin una política educativa articulada que lo respalde.