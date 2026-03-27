Estado de México, 26 de marzo de 2026. —Una camioneta tipo plataforma con capacidad aproximada de tres toneladas y media se precipitó a un barranco de más de 10 metros de profundidad sobre la carretera Palmillas-Toluca, a la altura de la desviación a Taxhe, en territorio mexiquense.
El conductor resultó ileso; las autoridades que acudieron al sitio descartaron personas lesionadas de gravedad o fallecidas en el percance.
La camioneta quedó destruida tras caer a un barranco de más de 10 metros sobre la Palmillas-Toluca rotativo.com.mx
El vehículo impactó contra la barra de contención de acero y la arrastró unos 50 metros antes de que la estructura cediera por completo. La camioneta se desplomó al vacío y quedó reducida a chatarra en el fondo de la barranca. Elementos de la Guardia Nacional (GN) tomaron el control del operativo.
La camioneta quedó destruida tras caer a un barranco de más de 10 metros sobre la Palmillas-Toluca rotativo.com.mx
La carretera en sentido a Toluca permaneció cerrada por lo menos dos horas. Grúas engancharon la unidad desde el punto donde quedó accidentada y la remolcaron de vuelta a la superficie para depositarla sobre la cinta asfáltica en dirección a la capital mexiquense.
La camioneta quedó destruida tras caer a un barranco de más de 10 metros sobre la Palmillas-Toluca rotativo.com.mx
Trabajadores de San Juan del Río y transporte de carga, los más afectados
El cierre vial pegó con fuerza al transporte pesado que circula por ese tramo y a los automovilistas que se dirigían hacia el Estado de México en horario de salida. Decenas de trabajadores de distintas industrias asentadas en San Juan del Río, que viajaban a bordo de unidades de transporte de personal rumbo a sus comunidades de origen en territorio mexiquense, enfrentaron demoras prolongadas para completar su trayecto.
La camioneta quedó destruida tras caer a un barranco de más de 10 metros sobre la Palmillas-Toluca rotativo.com.mx
¿Qué provocó el accidente en la Palmillas-Toluca?
Hasta el momento la GN no ha precisado las causas del siniestro ni informó si el conductor enfrentará algún procedimiento. El tramo entre Palmillas y Toluca concentra pendientes pronunciadas y curvas cerradas que lo convierten en zona recurrente de percances de vehículos de carga, sobre todo en las horas de mayor afluencia vehicular.