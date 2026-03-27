Camioneta cae a barranco en la Palmillas-Toluca y cierra vialidad en Estado de México

Guardia Nacional cerró la vialidad al menos dos horas para maniobras de extracción con grúas.

Camioneta tipo plataforma accidentada en barranco sobre carretera Palmillas-Toluca a la altura de Taxhe

La camioneta quedó destruida tras caer a un barranco de más de 10 metros sobre la Palmillas-Toluca

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Estado de México, 26 de marzo de 2026. —Una camioneta tipo plataforma con capacidad aproximada de tres toneladas y media se precipitó a un barranco de más de 10 metros de profundidad sobre la carretera Palmillas-Toluca, a la altura de la desviación a Taxhe, en territorio mexiquense.

El conductor resultó ileso; las autoridades que acudieron al sitio descartaron personas lesionadas de gravedad o fallecidas en el percance.

Camioneta tipo plataforma accidentada en barranco sobre carretera Palmillas-Toluca a la altura de Taxhe La camioneta quedó destruida tras caer a un barranco de más de 10 metros sobre la Palmillas-Toluca rotativo.com.mx

El vehículo impactó contra la barra de contención de acero y la arrastró unos 50 metros antes de que la estructura cediera por completo. La camioneta se desplomó al vacío y quedó reducida a chatarra en el fondo de la barranca. Elementos de la Guardia Nacional (GN) tomaron el control del operativo.

Camioneta tipo plataforma accidentada en barranco sobre carretera Palmillas-Toluca a la altura de Taxhe La camioneta quedó destruida tras caer a un barranco de más de 10 metros sobre la Palmillas-Toluca rotativo.com.mx

La carretera en sentido a Toluca permaneció cerrada por lo menos dos horas. Grúas engancharon la unidad desde el punto donde quedó accidentada y la remolcaron de vuelta a la superficie para depositarla sobre la cinta asfáltica en dirección a la capital mexiquense.

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Trabajadores de San Juan del Río y transporte de carga, los más afectados

El cierre vial pegó con fuerza al transporte pesado que circula por ese tramo y a los automovilistas que se dirigían hacia el Estado de México en horario de salida. Decenas de trabajadores de distintas industrias asentadas en San Juan del Río, que viajaban a bordo de unidades de transporte de personal rumbo a sus comunidades de origen en territorio mexiquense, enfrentaron demoras prolongadas para completar su trayecto.

Camioneta tipo plataforma accidentada en barranco sobre carretera Palmillas-Toluca a la altura de Taxhe La camioneta quedó destruida tras caer a un barranco de más de 10 metros sobre la Palmillas-Toluca rotativo.com.mx

¿Qué provocó el accidente en la Palmillas-Toluca?

Hasta el momento la GN no ha precisado las causas del siniestro ni informó si el conductor enfrentará algún procedimiento. El tramo entre Palmillas y Toluca concentra pendientes pronunciadas y curvas cerradas que lo convierten en zona recurrente de percances de vehículos de carga, sobre todo en las horas de mayor afluencia vehicular.

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