San Juan del Río — 17 de marzo de 2026. —El presupuesto estatal destinado a insumos de salud en Querétaro registró un incremento del 11.6% entre 2024 y 2025, y un 2% adicional de 2025 a 2026, informó la secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón. La funcionaria presentó una gráfica comparativa de las distintas fuentes de financiamiento que componen el gasto en medicamentos y material médico del sistema estatal.
La cancelación de la compra consolidada federal en marzo de 2025, que originalmente debía abastecer al sector salud a nivel nacional, provocó que Querétaro recibiera apenas una cantidad mínima de insumos por parte de la Federación ese año. La adquisición federal se concretó hasta agosto, por lo que el gobierno de Querétaro compensó el faltante con recursos propios a través de la bolsa de IMSS Bienestar.
Pérez Rendón detalló que, aunque Querétaro no es un estado adherido al IMSS Bienestar, mantiene un convenio de intercambio financiero con el organismo federal. El estado cumple con la aportación solidaria estatal y el gobierno federal con su parte correspondiente. La diferencia entre fuentes explica que en 2025 el rubro de Bienestar en especie haya caído significativamente mientras que la compra estatal de insumos de salud creció de manera compensatoria.
Para 2026, la perspectiva de compra directa es mayor y similar a lo ocurrido en 2025, dado que el estado ya no participa en la compra consolidada federal. En cuanto al presupuesto de prevención y promoción del convenio Sanas —que incluye vacunas y métodos de planificación familiar—, la cifra asignada para 2026 es inusualmente alta, principalmente por vacuna contra COVID-19 prevista para la temporada invernal.
El rubro de Fonsabi, destinado a padecimientos complejos que antes cubría el Seguro Popular, se mantuvo estable en los tres años analizados. La funcionaria enfatizó que la combinación de fuentes de financiamiento permite complementar necesidades y mantener la atención sin interrupciones.