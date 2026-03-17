Presupuesto de insumos de salud en Querétaro creció 11.6% entre 2024 y 2025

El estado absorbió el desabasto tras la cancelación de la compra consolidada federal en 2025.

Gráfica comparativa del presupuesto estatal de insumos de salud en Querétaro entre 2024 2025 y 2026

Martina Pérez Rendón presentó la evolución del presupuesto de insumos de salud con datos de 2024 a 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río — 17 de marzo de 2026. —El presupuesto estatal destinado a insumos de salud en Querétaro registró un incremento del 11.6% entre 2024 y 2025, y un 2% adicional de 2025 a 2026, informó la secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón. La funcionaria presentó una gráfica comparativa de las distintas fuentes de financiamiento que componen el gasto en medicamentos y material médico del sistema estatal.

La cancelación de la compra consolidada federal en marzo de 2025, que originalmente debía abastecer al sector salud a nivel nacional, provocó que Querétaro recibiera apenas una cantidad mínima de insumos por parte de la Federación ese año. La adquisición federal se concretó hasta agosto, por lo que el gobierno de Querétaro compensó el faltante con recursos propios a través de la bolsa de IMSS Bienestar.

Pérez Rendón detalló que, aunque Querétaro no es un estado adherido al IMSS Bienestar, mantiene un convenio de intercambio financiero con el organismo federal. El estado cumple con la aportación solidaria estatal y el gobierno federal con su parte correspondiente. La diferencia entre fuentes explica que en 2025 el rubro de Bienestar en especie haya caído significativamente mientras que la compra estatal de insumos de salud creció de manera compensatoria.

Para 2026, la perspectiva de compra directa es mayor y similar a lo ocurrido en 2025, dado que el estado ya no participa en la compra consolidada federal. En cuanto al presupuesto de prevención y promoción del convenio Sanas —que incluye vacunas y métodos de planificación familiar—, la cifra asignada para 2026 es inusualmente alta, principalmente por vacuna contra COVID-19 prevista para la temporada invernal.

El rubro de Fonsabi, destinado a padecimientos complejos que antes cubría el Seguro Popular, se mantuvo estable en los tres años analizados. La funcionaria enfatizó que la combinación de fuentes de financiamiento permite complementar necesidades y mantener la atención sin interrupciones.

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