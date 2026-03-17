Detectan 105 cardiopatías y 68 casos de retinopatía en recién nacidos en Querétaro

La Secretaría de Salud amplió el tamiz cardiaco a tres hospitales generales con equipo donado por asociaciones civiles.

Tamizaje cardiaco neonatal en hospital de Querétaro para detección de cardiopatías congénitas en recién nacidos PIE 1: Martina Pérez Rendón informó sobre la ampliación del tamiz cardiaco neonatal a tres hospitales generales de Querétaro

Los 68 prematuros con retinopatía detectada recibieron atención oportuna para evitar ceguera.

(depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro — 17 de marzo de 2026. —Un programa de tamizaje cardiaco neonatal ampliado a tres hospitales generales de Querétaro ha permitido realizar 4,642 estudios y detectar a 105 recién nacidos con alguna patología cardiaca congénita, informó la secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón. La detección oportuna permite intervenir de forma temprana y evitar consecuencias graves en los menores.

El equipo necesario para extender el tamiz cardiaco fuera del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer fue donado por asociaciones civiles, como parte de una estrategia de alianzas impulsada por el gobierno estatal. Los tres hospitales generales que ahora realizan este estudio atienden a recién nacidos en municipios fuera de la capital queretana, lo que amplía significativamente la cobertura.

En paralelo, la Secretaría de Salud reportó la detección de 68 casos de retinopatía del prematuro —padecimiento que puede causar ceguera— mediante tamizaje visual en coordinación con el Instituto Mexicano de Oftalmología. Todos los casos fueron atendidos y se evitó la pérdida de visión en los menores, precisó la funcionaria.

Pérez Rendón explicó que los bebés prematuros tienen alto riesgo de desarrollar retinopatía del prematuro, por lo que actualmente se realiza tamizaje a todos los neonatos prematuros en el sistema estatal de salud. El trabajo se lleva a cabo también con participación de asociaciones civiles especializadas en salud visual infantil.

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