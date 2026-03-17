Querétaro — 17 de marzo de 2026. —Un programa de tamizaje cardiaco neonatal ampliado a tres hospitales generales de Querétaro ha permitido realizar 4,642 estudios y detectar a 105 recién nacidos con alguna patología cardiaca congénita, informó la secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón. La detección oportuna permite intervenir de forma temprana y evitar consecuencias graves en los menores.
El equipo necesario para extender el tamiz cardiaco fuera del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer fue donado por asociaciones civiles, como parte de una estrategia de alianzas impulsada por el gobierno estatal. Los tres hospitales generales que ahora realizan este estudio atienden a recién nacidos en municipios fuera de la capital queretana, lo que amplía significativamente la cobertura.
En paralelo, la Secretaría de Salud reportó la detección de 68 casos de retinopatía del prematuro —padecimiento que puede causar ceguera— mediante tamizaje visual en coordinación con el Instituto Mexicano de Oftalmología. Todos los casos fueron atendidos y se evitó la pérdida de visión en los menores, precisó la funcionaria.
Pérez Rendón explicó que los bebés prematuros tienen alto riesgo de desarrollar retinopatía del prematuro, por lo que actualmente se realiza tamizaje a todos los neonatos prematuros en el sistema estatal de salud. El trabajo se lleva a cabo también con participación de asociaciones civiles especializadas en salud visual infantil.