Convenio musical en Querétaro abre vínculo con Royal Conservatory

Querétaro, 10 de junio de 2026.- La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, y el presidente del Royal Conservatory of Music, Alexander Brose, firmaron un convenio musical en Querétaro para abrir nuevas rutas de formación, intercambio y desarrollo humano a través de la música y las artes.

El acuerdo permitirá identificar oportunidades de cooperación en educación musical, intercambio cultural, desarrollo artístico, industrias creativas e iniciativas educativas relacionadas, con una agenda que conecte a instituciones, artistas y comunidades.

La SECULT planteó que el convenio forma parte de una visión orientada a reconocer las industrias creativas como una herramienta para fortalecer el talento y abrir oportunidades a quienes han decidido construir su proyecto de vida desde el arte.

¿Qué busca el convenio musical Querétaro con Royal Conservatory?

El convenio musical Querétaro con Royal Conservatory busca construir mecanismos de formación, certificación, intercambio académico y vinculación internacional para las y los músicos queretanos.

También pretende acercar estándares internacionales al estado para fortalecer capacidades de artistas que han dedicado años de disciplina y talento a la música.

Ana Paola López Birlain y Alexander Brose firmaron el acuerdo de colaboración cultural y musical. rotativo.com.mx

López Birlain señaló que el Royal Conservatory of Music cuenta con más de 140 años de trayectoria y reconocimiento internacional por la calidad de sus programas de formación y certificación musical, además de su capacidad para vincular la educación artística con el desarrollo humano.

“La firma de este convenio se inscribe en la visión que hemos impulsado desde la Secretaría de Cultura para reconocer a las industrias creativas como una herramienta que fortalece el talento y abre nuevas oportunidades para quienes han decidido construir su proyecto de vida desde el arte”, afirmó.

La funcionaria sostuvo que los logros culturales no ocurren de manera aislada, sino como resultado de la colaboración institucional y de la suma de voluntades. En ese marco, agradeció la disposición del conservatorio canadiense para mirar hacia Querétaro como un aliado estratégico.

La música como formación humana y cultura de paz

La secretaria de Cultura afirmó que la colaboración entre instituciones, educación y cultura genera condiciones para construir comunidades más fuertes, incluyentes y con mayores posibilidades de desarrollo, una ruta que también definió como parte de la cultura de paz.

“Cuando las instituciones colaboran, cuando la educación dialoga con la cultura y cuando el talento encuentra oportunidades para crecer, se generan condiciones para construir comunidades más fuertes, más incluyentes y con mayores posibilidades de desarrollo, y esta es también una forma de construir cultura de paz”, sostuvo.

Alexander Brose coincidió en que la música y las artes no son un elemento secundario de la sociedad, sino disciplinas esenciales porque contribuyen a construir identidad, fortalecer comunidades y ayudar a las juventudes a desarrollar creatividad, empatía, confianza y disciplina.

El presidente del Royal Conservatory of Music consideró que, en un momento marcado por la transformación tecnológica y la inteligencia artificial, las cualidades humanas cultivadas a través de la música y las artes adquieren mayor relevancia: creatividad, comprensión emocional, imaginación y compasión.

Royal Conservatory of Music en Querétaro y la inteligencia artística

Brose añadió que el conservatorio canadiense mantiene la convicción de invertir en inteligencia artística frente a la actual transformación tecnológica. Desde esa perspectiva, las artes tienen la capacidad de transformar la vida de quienes eligen una carrera artística, pero también la de niñas, niños, familias y comunidades.

La firma se suma a una agenda cultural en la que Querétaro ha buscado tender puentes internacionales para ampliar la presencia de artistas locales, fortalecer proyectos de formación y conectar al ecosistema creativo del estado con circuitos de alcance global.

El acto protocolario incluyó un recital de piano a cargo de la maestra Andrea Lascurain, fundadora de Musikala Estudio, así como el panel “Cómo mejorar la humanidad a través de la música y a las artes”.