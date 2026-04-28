Querétaro, 28 de abril de 2026. — Casi 30 millones de pesos del gobierno federal llegarán al tramo de la carretera 57 que va de la Cuesta China hacia Plaza de Toros en sentido a San Luis Potosí, luego de que el municipio de Querétaro concretó la gestión de esos recursos junto con el delegado federal Carlos García y con el respaldo del gobernador Mauricio Kuri.
El alcalde Felifer Macías Olvera confirmó la inversión como parte de un paquete más amplio de intervenciones viales que ya incluye trabajos de bacheo en los libramientos norponiente y superponiente, tramos donde las cuadrillas llevan semanas operando de forma visible para los automovilistas.
La gestión del recurso federal fue resultado de trabajo conjunto entre la administración municipal y la delegación federal en el estado. Macías Olvera precisó que el monto cubre exclusivamente el mantenimiento del tramo señalado y que los detalles técnicos y el calendario de ejecución serán informados por las secretarías de Servicios Públicos y Obras del municipio. La dependencia no precisó la fecha de inicio de los trabajos ni el plazo de conclusión al momento de este reporte.
Además de la intervención en la carretera 57, el alcalde anunció avances en la planeación de una rampa de incorporación en el punto donde arranca la ciudad de Querétaro viniendo de la Cuesta China, obra que busca reducir el riesgo de accidentes en ese acceso.
El proyecto se encuentra en etapa de gestión ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, sin fecha confirmada de arranque de obra. El municipio trabaja ese expediente en coordinación con la delegación federal de Carlos García.
Bacheo en libramientos de Querétaro ya es visible para automovilistas
Los trabajos de mantenimiento en los libramientos norponiente y superponiente forman parte de una gestión anterior entre el municipio y la delegación federal, y ya son perceptibles para quienes circulan por esas vialidades.
Macías Olvera los presentó como antecedente directo de la nueva inversión en la carretera 57, señalando que el esquema de colaboración municipio-federación ha demostrado ser funcional para detonar recursos en infraestructura vial. Los trabajos en Querétaro han sido tema recurrente en la agenda del ayuntamiento capitalino durante el primer cuatrimestre del año.
¿Cuándo iniciarán las obras en la carretera 57 en Querétaro?
La administración municipal no informó fecha de inicio ni de conclusión para la intervención en el tramo Cuesta China–Plaza de Toros. Macías Olvera indicó que los detalles operativos corresponde comunicarlos a las secretarías de Servicios Públicos y Obras, sin precisar cuándo se hará ese anuncio.