Querétaro, 24 de marzo de 2026. — Una carambola que involucró cinco unidades vehiculares, entre ellas dos tractocamiones, generó movilización de cuerpos de emergencia sobre la carretera México-Querétaro, a la altura de la avenida Cimatario, informó Protección Civil del estado de Querétaro.
El percance ocurrió durante las primeras horas de este lunes en un tramo con flujo constante de carga pesada. Personal paramédico acudió al sitio para valorar a los conductores de las cinco unidades; ninguno presentó lesiones que requirieran traslado hospitalario, de acuerdo con el reporte preliminar de la dependencia.
Elementos de Protección Civil estatal atendieron el percance sobre la México-Querétaro. rotativo.com.mx
La presencia de los dos tractocamiones y los tres vehículos restantes sobre la vialidad provocó afectaciones a la circulación en sentido a la capital queretana. Elementos de tránsito y protección civil estatal aplicaron cierres parciales para facilitar las maniobras de retiro.
Elementos de Protección Civil estatal atendieron el percance sobre la México-Querétaro. rotativo.com.mx
La dependencia pidió a los automovilistas extremar precauciones al transitar por la zona y respetar las indicaciones del personal desplegado en el lugar mientras concluyeran los trabajos de liberación del tramo.