Carambola de cinco vehículos afectó la México-Querétaro a la altura del Cimatario

Protección Civil estatal brindó atención prehospitalaria a conductores sin reportar lesiones graves.

Carambola de cinco vehículos incluidos dos tractocamiones en carretera México-Querétaro altura Cimatario Querétaro

Elementos de Protección Civil estatal atendieron el percance sobre la México-Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 24 de marzo de 2026. — Una carambola que involucró cinco unidades vehiculares, entre ellas dos tractocamiones, generó movilización de cuerpos de emergencia sobre la carretera México-Querétaro, a la altura de la avenida Cimatario, informó Protección Civil del estado de Querétaro.

El percance ocurrió durante las primeras horas de este lunes en un tramo con flujo constante de carga pesada. Personal paramédico acudió al sitio para valorar a los conductores de las cinco unidades; ninguno presentó lesiones que requirieran traslado hospitalario, de acuerdo con el reporte preliminar de la dependencia.

Carambola de cinco veh\u00edculos incluidos dos tractocamiones en carretera M\u00e9xico-Quer\u00e9taro altura Cimatario Quer\u00e9taro Elementos de Protección Civil estatal atendieron el percance sobre la México-Querétaro. rotativo.com.mx

La presencia de los dos tractocamiones y los tres vehículos restantes sobre la vialidad provocó afectaciones a la circulación en sentido a la capital queretana. Elementos de tránsito y protección civil estatal aplicaron cierres parciales para facilitar las maniobras de retiro.

Carambola de cinco veh\u00edculos incluidos dos tractocamiones en carretera M\u00e9xico-Quer\u00e9taro altura Cimatario Quer\u00e9taro Elementos de Protección Civil estatal atendieron el percance sobre la México-Querétaro. rotativo.com.mx

La dependencia pidió a los automovilistas extremar precauciones al transitar por la zona y respetar las indicaciones del personal desplegado en el lugar mientras concluyeran los trabajos de liberación del tramo.

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