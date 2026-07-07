Vinculan a proceso a hombre por vender predio ajeno en Querétaro

El imputado firmó en 2020 un contrato de cesión de derechos ostentándose como propietario del inmueble en la colonia San Francisco de la Palma.

Ficha de la Fiscalía de Querétaro sobre hombre vinculado a proceso en prisión preventiva

La Fiscalía General del Estado informó la vinculación a proceso del imputado por fraude específico en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de julio de 2026.- Un juez vinculó a proceso a José “N” por el delito de fraude específico, luego de que presuntamente vendiera un predio en el municipio de Querétaro ostentándose como propietario sin serlo, informó la Fiscalía General del Estado.

Los hechos se remontan al 13 de octubre de 2020, cuando el imputado firmó con la víctima un contrato de cesión de derechos sobre un terreno ubicado en la zona de Nueva Palma, colonia San Francisco de la Palma. En ese acuerdo se presentó falsamente como dueño del inmueble, según la investigación.

Como parte del trato, la víctima entregó un primer pago y, el 8 de noviembre de 2020, realizó un segundo. Fue hasta diciembre de ese año cuando supo que la persona con la que había negociado no era la propietaria del predio.

En la indagatoria, la Fiscalía recabó la entrevista de la víctima y de varios testigos, y realizó diligencias a través de la Policía de Investigación del Delito. También intervinieron peritos en ingeniería civil para ubicar e identificar el inmueble relacionado con la denuncia.

En la audiencia inicial, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso al imputado e impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada. Se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

seguridad sucesos criminalidad justicia

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