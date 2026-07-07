Querétaro, 7 de julio de 2026.- Un juez vinculó a proceso a José “N” por el delito de fraude específico, luego de que presuntamente vendiera un predio en el municipio de Querétaro ostentándose como propietario sin serlo, informó la Fiscalía General del Estado.
Los hechos se remontan al 13 de octubre de 2020, cuando el imputado firmó con la víctima un contrato de cesión de derechos sobre un terreno ubicado en la zona de Nueva Palma, colonia San Francisco de la Palma. En ese acuerdo se presentó falsamente como dueño del inmueble, según la investigación.
Como parte del trato, la víctima entregó un primer pago y, el 8 de noviembre de 2020, realizó un segundo. Fue hasta diciembre de ese año cuando supo que la persona con la que había negociado no era la propietaria del predio.
En la indagatoria, la Fiscalía recabó la entrevista de la víctima y de varios testigos, y realizó diligencias a través de la Policía de Investigación del Delito. También intervinieron peritos en ingeniería civil para ubicar e identificar el inmueble relacionado con la denuncia.
En la audiencia inicial, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso al imputado e impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada. Se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.