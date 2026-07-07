Querétaro, 7 de julio de 2026.- El Instituto Policial de Estudios Superiores (IPES) concluyó la formación inicial de 97 elementos durante el primer semestre de 2026, quienes se integran a la Policía Municipal y a las guardias Cívica, Vial y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ).
Elementos de la Policía Municipal de Querétaro durante un recorrido de vigilancia. rotativo.com.mx
Del total, 61 son nuevos policías que completaron más de mil horas de formación para incorporarse a la Tercera y Cuarta Generación de Policía de Proximidad, así como a la Cuarta Generación de Policía de Reacción.
Un instructor del IPES acompaña a una alumna en una actividad de formación con apoyo de una tableta. rotativo.com.mx
En el mismo periodo egresaron 36 agentes que concluyeron una capacitación especializada de 600 horas y forman parte de la Tercera y Cuarta Generación de la Guardia Cívica.
Alumnos del IPES durante una sesión de acondicionamiento físico como parte de su formación inicial. rotativo.com.mx
Actualmente el IPES mantiene a 30 alumnos en proceso de formación inicial: 13 para Guardia Cívica, 13 para Policía de Proximidad Auxiliar y cuatro para Policía de Proximidad.
Una agente de la Guardia Vial exhibe su constancia tras concluir la formación especializada del IPES. rotativo.com.mx
La dependencia tiene abierta hasta el 10 de julio la convocatoria para Policía de Proximidad y para perfiles especializados en Policía Cibernética, Analista de Seguridad Pública y Dirección de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género.
Las personas interesadas pueden consultar los requisitos o entregar su documentación en las instalaciones ubicadas en Tláloc 102, colonia Desarrollo San Pablo. También está disponible el número 442 427 6700, extensiones 4987, 4314 y 4936, y las redes sociales institucionales @sspmqueretaro.