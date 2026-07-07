Egresan 97 nuevos elementos de seguridad en Querétaro en el primer semestre

El Instituto Policial de Estudios Superiores formó a 61 policías municipales y 36 agentes de las guardias Cívica, Vial y Auxiliar.

Policía municipal de Querétaro sostiene su constancia de formación inicial

Una integrante de la Policía Municipal muestra la constancia que acredita su formación inicial en el IPES.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de julio de 2026.- El Instituto Policial de Estudios Superiores (IPES) concluyó la formación inicial de 97 elementos durante el primer semestre de 2026, quienes se integran a la Policía Municipal y a las guardias Cívica, Vial y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ).

Dos polic\u00edas municipales a bordo de una patrulla en Quer\u00e9taro Elementos de la Policía Municipal de Querétaro durante un recorrido de vigilancia. rotativo.com.mx

Del total, 61 son nuevos policías que completaron más de mil horas de formación para incorporarse a la Tercera y Cuarta Generación de Policía de Proximidad, así como a la Cuarta Generación de Policía de Reacción.

Instructor revisa una tableta junto a una alumna durante la formaci\u00f3n policial Un instructor del IPES acompaña a una alumna en una actividad de formación con apoyo de una tableta. rotativo.com.mx

En el mismo periodo egresaron 36 agentes que concluyeron una capacitación especializada de 600 horas y forman parte de la Tercera y Cuarta Generación de la Guardia Cívica.

Cadetes realizan entrenamiento f\u00edsico en las instalaciones del IPES en Quer\u00e9taro Alumnos del IPES durante una sesión de acondicionamiento físico como parte de su formación inicial. rotativo.com.mx

Actualmente el IPES mantiene a 30 alumnos en proceso de formación inicial: 13 para Guardia Cívica, 13 para Policía de Proximidad Auxiliar y cuatro para Policía de Proximidad.

Agente de Guardia Vial muestra su constancia durante la graduaci\u00f3n en Quer\u00e9taro Una agente de la Guardia Vial exhibe su constancia tras concluir la formación especializada del IPES. rotativo.com.mx

La dependencia tiene abierta hasta el 10 de julio la convocatoria para Policía de Proximidad y para perfiles especializados en Policía Cibernética, Analista de Seguridad Pública y Dirección de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género.

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos o entregar su documentación en las instalaciones ubicadas en Tláloc 102, colonia Desarrollo San Pablo. También está disponible el número 442 427 6700, extensiones 4987, 4314 y 4936, y las redes sociales institucionales @sspmqueretaro.

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