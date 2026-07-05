Querétaro, 5 de julio de 2026.- Niñas y niños de seis a 11 años podrán participar en un curso gratuito de verano que se realizará en la Biblioteca Gildardo Rangel Andrade, ubicada en la antigua estación de Hércules.
Las actividades se desarrollarán del 20 de julio al 8 de agosto, de lunes a viernes, en un horario de 9:30 a 12:30 horas, informó la Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro.
El programa contempla bibliomanualidades, clases de inglés, dibujo, lengua de señas y otras actividades recreativas. Aunque la participación no tendrá costo, la convocatoria recomienda preguntar por los materiales necesarios para cada taller.
La biblioteca se encuentra en la antigua estación de Hércules, sobre la calle Emeterio González 122, en la colonia Hércules.
La Biblioteca Gildardo Rangel Andrade, en Hércules, impartirá actividades gratuitas para niñas y niños de seis a 11 años. rotativo.com.mx
Los informes y las inscripciones se atenderán mediante WhatsApp en el número 446 487 2041. La convocatoria no especifica el cupo disponible, por lo que se recomienda consultar directamente antes del inicio del programa.
La actividad forma parte de la programación municipal para el periodo vacacional y complementa la oferta de talleres gratuitos en bibliotecas públicas, así como otros cursos culturales para las infancias programados durante julio.