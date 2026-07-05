Biblioteca de Hércules ofrecerá curso gratuito para niños este verano

La Biblioteca Gildardo Rangel Andrade impartirá actividades de lunes a viernes del 20 de julio al 8 de agosto.

Niñas y niños participan en actividades recreativas y de lectura en la Biblioteca Gildardo Rangel Andrade, ubicada en la antigua estación de Hércules, en Querétaro

La Biblioteca Gildardo Rangel Andrade ofrecerá un curso gratuito de verano del 20 de julio al 8 de agosto con actividades como inglés, dibujo, lengua de señas y bibliomanualidades para niñas y niños de seis a 11 años

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de julio de 2026.- Niñas y niños de seis a 11 años podrán participar en un curso gratuito de verano que se realizará en la Biblioteca Gildardo Rangel Andrade, ubicada en la antigua estación de Hércules.

Las actividades se desarrollarán del 20 de julio al 8 de agosto, de lunes a viernes, en un horario de 9:30 a 12:30 horas, informó la Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro.

El programa contempla bibliomanualidades, clases de inglés, dibujo, lengua de señas y otras actividades recreativas. Aunque la participación no tendrá costo, la convocatoria recomienda preguntar por los materiales necesarios para cada taller.

La biblioteca se encuentra en la antigua estación de Hércules, sobre la calle Emeterio González 122, en la colonia Hércules.

Cartel del curso de verano en la Biblioteca Gildardo Rangel Andrade La Biblioteca Gildardo Rangel Andrade, en Hércules, impartirá actividades gratuitas para niñas y niños de seis a 11 años. rotativo.com.mx

Los informes y las inscripciones se atenderán mediante WhatsApp en el número 446 487 2041. La convocatoria no especifica el cupo disponible, por lo que se recomienda consultar directamente antes del inicio del programa.

La actividad forma parte de la programación municipal para el periodo vacacional y complementa la oferta de talleres gratuitos en bibliotecas públicas, así como otros cursos culturales para las infancias programados durante julio.

cultura bibliotecas tiempo libre vacaciones de verano

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