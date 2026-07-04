Querétaro, 4 de julio de 2026.- Nueve casas de cultura y centros culturales comunitarios del municipio de Querétaro ofrecerán cursos integrales de verano del 20 de julio al 14 de agosto, informó la Secretaría de Cultura Municipal.
La oferta contempla actividades artísticas, didácticas, deportivas y culturales en horario matutino. Los costos serán diferentes en cada espacio, por lo que las inscripciones y la información sobre edades, cupo, materiales y formas de pago deberán consultarse directamente en la sede elegida.
Los cursos estarán disponibles en la Casa de Cultura Dr. Félix Osores Sotomayor, el Centro de Divulgación de los Barrios Originarios San Miguel Carrillo, la Casa de Cultura Cayetano Rubio, el Centro Cultural Plaza Santa Cecilia y el Centro Cultural Comunitario Felipe Carrillo Puerto.
También participarán el Centro Cultural Comunitario Epigmenio González, la Casa de Cultura Epigmenio González, la Casa de Cultura Bicentenario, el Centro Cultural Maestro Enrique Burgos Mondragón y el Centro Cultural Ignacio Padilla.
Casas de cultura y centros comunitarios de Querétaro ofrecerán actividades artísticas, deportivas, didácticas y culturales durante las vacaciones. rotativo.com.mx
Entre las sedes se encuentran inmuebles ubicados en las colonias Exhacienda Santa Ana, Felipe Carrillo Puerto, Hércules, La Piedad, El Tintero, San Pedrito Peñuelas, Desarrollo San Pablo, El Rocío y Constituyentes Fovissste, además de Santa Rosa Jáuregui.
La cartelera municipal amplía las alternativas disponibles durante el receso escolar, junto con otros cursos culturales dirigidos a niñas, niños y adolescentes. En años anteriores, espacios comunitarios de la región también han utilizado el verano para impartir actividades recreativas, deportivas y artísticas.
La Secretaría de Cultura Municipal pidió solicitar informes en cada espacio. Algunos de los teléfonos incluidos en el directorio son 442 218 5027, 442 234 6203, 442 243 1710, 442 195 9363, 442 291 1084 y 442 215 1370.