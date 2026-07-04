Nueve espacios culturales de Querétaro preparan cursos de verano

Las actividades se realizarán del 20 de julio al 14 de agosto; cada sede manejará costos e inscripciones.

Niñas y niños participan en actividades artísticas y recreativas durante un curso de verano en una casa de cultura del municipio de Querétaro

Nueve casas de cultura y centros culturales comunitarios del municipio de Querétaro ofrecerán cursos de verano del 20 de julio al 14 de agosto con actividades artísticas, deportivas y culturales para niñas, niños y adolescentes

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de julio de 2026.- Nueve casas de cultura y centros culturales comunitarios del municipio de Querétaro ofrecerán cursos integrales de verano del 20 de julio al 14 de agosto, informó la Secretaría de Cultura Municipal.

La oferta contempla actividades artísticas, didácticas, deportivas y culturales en horario matutino. Los costos serán diferentes en cada espacio, por lo que las inscripciones y la información sobre edades, cupo, materiales y formas de pago deberán consultarse directamente en la sede elegida.

Los cursos estarán disponibles en la Casa de Cultura Dr. Félix Osores Sotomayor, el Centro de Divulgación de los Barrios Originarios San Miguel Carrillo, la Casa de Cultura Cayetano Rubio, el Centro Cultural Plaza Santa Cecilia y el Centro Cultural Comunitario Felipe Carrillo Puerto.

También participarán el Centro Cultural Comunitario Epigmenio González, la Casa de Cultura Epigmenio González, la Casa de Cultura Bicentenario, el Centro Cultural Maestro Enrique Burgos Mondragón y el Centro Cultural Ignacio Padilla.

Cartel de Cursos de Verano Integrales 2026 en Quer\u00e9taro Casas de cultura y centros comunitarios de Querétaro ofrecerán actividades artísticas, deportivas, didácticas y culturales durante las vacaciones. rotativo.com.mx

Entre las sedes se encuentran inmuebles ubicados en las colonias Exhacienda Santa Ana, Felipe Carrillo Puerto, Hércules, La Piedad, El Tintero, San Pedrito Peñuelas, Desarrollo San Pablo, El Rocío y Constituyentes Fovissste, además de Santa Rosa Jáuregui.

La cartelera municipal amplía las alternativas disponibles durante el receso escolar, junto con otros cursos culturales dirigidos a niñas, niños y adolescentes. En años anteriores, espacios comunitarios de la región también han utilizado el verano para impartir actividades recreativas, deportivas y artísticas.

La Secretaría de Cultura Municipal pidió solicitar informes en cada espacio. Algunos de los teléfonos incluidos en el directorio son 442 218 5027, 442 234 6203, 442 243 1710, 442 195 9363, 442 291 1084 y 442 215 1370.

cultura educacion curso de verano

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