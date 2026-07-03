San Juan del Río, 3 de julio de 2026.- El profesor Salvador Estrada de la Parra fue reconocido por 40 años de trayectoria en el magisterio durante la graduación de la primaria Benito Juárez, en la comunidad de Laguna de Vaquerías, donde ha dedicado 34 años de servicio docente.
La ceremonia formó parte de las graduaciones de las generaciones 2020-2026 de las escuelas primarias Benito Juárez, ubicadas en San Cayetano y Laguna de Vaquerías, a las que asistió el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia como padrino de generación.
Durante su mensaje, Cabrera Valencia señaló que la educación fortalece los valores de la sociedad sanjuanense y reconoció el acompañamiento de madres, padres, docentes y personal de apoyo en la formación de niñas y niños.
Salvador Estrada de la Parra fue reconocido por 40 años de trayectoria docente durante la graduación de la primaria Benito Juárez. rotativo.com.mx
“Desearles lo mejor a nuestras niñas y niños que hoy son adolescencias y pronto juventudes. Que les vaya muy bonito en todo lo que viene; hoy siéntanse muy orgullosas y orgullosos de lo que hicieron de la mano de su familia y de, por supuesto, queridas y queridos maestros y personal de apoyo”, expresó.
Estudiantes recibieron diplomas y reconocimientos durante las ceremonias de graduación de la generación 2020-2026. rotativo.com.mx
En ambas ceremonias fueron entregados diplomas a estudiantes de las generaciones salientes, así como reconocimientos a alumnos destacados. Como parte del programa, las y los estudiantes presentaron bailables y actividades artísticas, culturales y académicas.
Estudiantes participaron en actividades artísticas como parte del programa de graduación. rotativo.com.mx
La participación del gobierno municipal en actos escolares se suma a otros antecedentes recientes en materia educativa, como la entrega de una techumbre en primaria de La Floresta y la entrega de Becas del Bien Común en San Juan del Río.