Reconocen trayectoria docente en graduaciones de primarias de San Juan del Río

Roberto Cabrera asistió a ceremonias de las primarias Benito Juárez de San Cayetano y Laguna de Vaquerías.

Roberto Cabrera dirige mensaje en graduación de primaria Benito Juárez
Roberto Cabrera Valencia dirigió un mensaje a estudiantes egresados de primaria en San Juan del Río.
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 3 de julio de 2026.- El profesor Salvador Estrada de la Parra fue reconocido por 40 años de trayectoria en el magisterio durante la graduación de la primaria Benito Juárez, en la comunidad de Laguna de Vaquerías, donde ha dedicado 34 años de servicio docente.

rotativo.com.mx

La ceremonia formó parte de las graduaciones de las generaciones 2020-2026 de las escuelas primarias Benito Juárez, ubicadas en San Cayetano y Laguna de Vaquerías, a las que asistió el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia como padrino de generación.

Durante su mensaje, Cabrera Valencia señaló que la educación fortalece los valores de la sociedad sanjuanense y reconoció el acompañamiento de madres, padres, docentes y personal de apoyo en la formación de niñas y niños.

Salvador Estrada de la Parra recibe reconocimiento durante graduaci\u00f3n en Laguna de Vaquer\u00edas Salvador Estrada de la Parra fue reconocido por 40 años de trayectoria docente durante la graduación de la primaria Benito Juárez. rotativo.com.mx

“Desearles lo mejor a nuestras niñas y niños que hoy son adolescencias y pronto juventudes. Que les vaya muy bonito en todo lo que viene; hoy siéntanse muy orgullosas y orgullosos de lo que hicieron de la mano de su familia y de, por supuesto, queridas y queridos maestros y personal de apoyo”, expresó.

Autoridades entregan diploma a estudiante de primaria Benito Ju\u00e1rez Estudiantes recibieron diplomas y reconocimientos durante las ceremonias de graduación de la generación 2020-2026. rotativo.com.mx

En ambas ceremonias fueron entregados diplomas a estudiantes de las generaciones salientes, así como reconocimientos a alumnos destacados. Como parte del programa, las y los estudiantes presentaron bailables y actividades artísticas, culturales y académicas.

Estudiantes presentan bailable durante graduaci\u00f3n de primaria Benito Ju\u00e1rez Estudiantes participaron en actividades artísticas como parte del programa de graduación. rotativo.com.mx

La participación del gobierno municipal en actos escolares se suma a otros antecedentes recientes en materia educativa, como la entrega de una techumbre en primaria de La Floresta y la entrega de Becas del Bien Común en San Juan del Río.

gobierno san juan del rio educacion

Reciente

Ficha oficial con siete recuadros de personas detenidas, con los rostros difuminados, tras los cateos en San Juan del Río.
San Juan del Río

Cae banda de siete tras 10 cateos simultáneos en San Juan del Río

La Fiscalía ejecutó las diligencias en ocho comunidades del municipio con apoyo de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército; los detenidos quedaron a disposición de la autoridad.

Personal de Protección Civil atiende una vivienda con ingreso de agua tras las lluvias registradas en Querétaro.
Editorial

Lluvias dejan viviendas afectadas y vialidades inundadas en Querétaro

Protección Civil reportó cinco viviendas con ingreso de agua, dos inundaciones viales y un vehículo varado.

Ponente habla en la Reunión Internacional de Radioterapia del IMSS
México

IMSS renueva 20 aceleradores para fortalecer radioterapia contra cáncer

El Instituto proyecta 12 nuevos Centros de Radioterapia para ampliar la atención especializada en hospitales de Chiapas, Chihuahua y Michoacán.

Ilustración de libros abiertos para cursos gratuitos en bibliotecas de Querétaro
Querétaro

Ocho bibliotecas de Querétaro ofrecerán cursos gratuitos de verano

El programa incluirá lectura, artes plásticas, cine y dinámicas de integración en horario matutino.