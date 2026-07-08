Querétaro, 8 de julio de 2026.- Personal del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) participó en el taller vivencial "Discapacidad e inclusión laboral", impartido el 6 y 7 de julio por integrantes del Instituto Municipal de Derechos Humanos e Inclusión Social del Municipio de Querétaro, con el propósito de sensibilizar al funcionariado sobre las barreras estructurales que enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito profesional.
La capacitación, organizada a través de la Comisión de Inclusión del organismo electoral, incluyó ejercicios prácticos y una plática informativa sobre los distintos tipos de discapacidad: auditiva, motriz, visual, intelectual y psicosocial.
Estuvo a cargo de Rocío del Coral Rocha Márquez, María del Pilar Garduño Molina y Juan Toscano Vega, integrantes del Instituto Municipal.
La presidenta de la Comisión de Inclusión, la consejera electoral Karla Isabel Olvera Moreno, informó que el taller forma parte del Programa de Capacitación en materia de Inclusión, que busca generar espacios de sensibilización, reflexión y formación para ofrecer un trato adecuado a las personas usuarias del IEEQ y avanzar hacia una atención más empática, accesible y respetuosa de la diversidad.
"Estoy convencida de que estos espacios nos ayudan a construir un Instituto más sensible, más cercano y mejor preparado para responder a la diversidad de la ciudadanía queretana", señaló.
La consejera presidenta del Instituto, Grisel Muñiz Rodríguez, consideró que el taller permite fortalecer las capacidades institucionales y reflexionar sobre lo que puede hacerse para eliminar las barreras que todavía enfrentan las personas con discapacidad.
"Estos trabajos nos permiten adquirir nuevas herramientas y, sobre todo, renovar nuestro compromiso con la institución y con la sociedad basado en el respeto, la igualdad y la inclusión", afirmó.
En representación del Instituto Municipal, Rocha Márquez reconoció la apertura y el compromiso del IEEQ con la ciudadanía para el ejercicio de sus derechos, y destacó que la capacitación permite a las personas servidoras públicas comprender mejor los desafíos que viven a diario las personas con discapacidad, así como brindar una atención de calidad.
A la jornada asistieron las consejeras electorales Martha Paola Carbajal Zamudio, Violeta Larissa Meza Lavodres y Alma Fabiola Rodríguez Martínez; la secretaria ejecutiva, Noemi Sabino Cabello, y personal del organismo electoral.