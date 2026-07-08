Capacitan a personal del IEEQ sobre discapacidad e inclusión laboral

El Instituto Municipal de Derechos Humanos e Inclusión Social impartió la capacitación el 6 y 7 de julio, con ejercicios prácticos y plática informativa.

Rocío del Coral Rocha Márquez y María del Pilar Garduño Molina muestran reconocimientos del IEEQ junto a otra participante

Rocío del Coral Rocha Márquez y María del Pilar Garduño Molina muestran los reconocimientos que les entregó el IEEQ por impartir el taller "Discapacidad e inclusión laboral".

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de julio de 2026.- Personal del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) participó en el taller vivencial "Discapacidad e inclusión laboral", impartido el 6 y 7 de julio por integrantes del Instituto Municipal de Derechos Humanos e Inclusión Social del Municipio de Querétaro, con el propósito de sensibilizar al funcionariado sobre las barreras estructurales que enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito profesional.

La capacitación, organizada a través de la Comisión de Inclusión del organismo electoral, incluyó ejercicios prácticos y una plática informativa sobre los distintos tipos de discapacidad: auditiva, motriz, visual, intelectual y psicosocial.

Estuvo a cargo de Rocío del Coral Rocha Márquez, María del Pilar Garduño Molina y Juan Toscano Vega, integrantes del Instituto Municipal.

La presidenta de la Comisión de Inclusión, la consejera electoral Karla Isabel Olvera Moreno, informó que el taller forma parte del Programa de Capacitación en materia de Inclusión, que busca generar espacios de sensibilización, reflexión y formación para ofrecer un trato adecuado a las personas usuarias del IEEQ y avanzar hacia una atención más empática, accesible y respetuosa de la diversidad.

"Estoy convencida de que estos espacios nos ayudan a construir un Instituto más sensible, más cercano y mejor preparado para responder a la diversidad de la ciudadanía queretana", señaló.

La consejera presidenta del Instituto, Grisel Muñiz Rodríguez, consideró que el taller permite fortalecer las capacidades institucionales y reflexionar sobre lo que puede hacerse para eliminar las barreras que todavía enfrentan las personas con discapacidad.

"Estos trabajos nos permiten adquirir nuevas herramientas y, sobre todo, renovar nuestro compromiso con la institución y con la sociedad basado en el respeto, la igualdad y la inclusión", afirmó.

En representación del Instituto Municipal, Rocha Márquez reconoció la apertura y el compromiso del IEEQ con la ciudadanía para el ejercicio de sus derechos, y destacó que la capacitación permite a las personas servidoras públicas comprender mejor los desafíos que viven a diario las personas con discapacidad, así como brindar una atención de calidad.

A la jornada asistieron las consejeras electorales Martha Paola Carbajal Zamudio, Violeta Larissa Meza Lavodres y Alma Fabiola Rodríguez Martínez; la secretaria ejecutiva, Noemi Sabino Cabello, y personal del organismo electoral.

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