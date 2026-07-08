Querétaro, 8 de julio de 2026.- Brayan “N” fue sentenciado a 4 años de prisión por dos robos en Querétaro: un asalto con violencia dentro de un domicilio de la colonia Residencial Alameda y la sustracción de una cartera en el estacionamiento de una tienda comercial, informó la Fiscalía General del Estado.
La condena se resolvió en audiencia celebrada el 25 de mayo de 2026, donde el imputado aceptó su responsabilidad penal y la autoridad judicial autorizó la terminación anticipada del proceso mediante procedimiento abreviado. Por robo específico calificado recibió 3 años de prisión y por robo simple, 1 año adicional, además de multa, suspensión de derechos civiles y políticos, amonestación en privado y el pago de la reparación del daño a favor de las víctimas.
El primer hecho ocurrió el 4 de diciembre de 2024, cuando el ahora sentenciado ingresó a una vivienda de Residencial Alameda, donde amenazó y golpeó a la víctima para apoderarse de dinero en efectivo, joyas y diversos objetos personales. El caso se suma a otros robos calificados resueltos por la misma vía procesal en la capital del estado.
El segundo robo se registró el 8 de agosto de 2025 en el estacionamiento de una tienda comercial sobre Avenida Pie de la Cuesta, donde sustrajo una cartera con dinero en efectivo e identificaciones personales. Esa misma vialidad figura en otra causa reciente por un robo a vehículo que derivó en prisión preventiva para el imputado.
Cómo se acreditaron los dos robos en Querétaro
La investigación incluyó entrevistas de víctimas y testigos, quienes realizaron el reconocimiento del imputado. Personal de la Policía de Investigación del Delito efectuó además análisis comparativos de historial delictivo que permitieron establecer su identidad y participación en ambos hechos.
Pena efectiva y restitución de objetos
La autoridad judicial determinó que no procedía ningún beneficio sustitutivo de la pena debido a que el sentenciado cuenta con antecedentes penales, criterio aplicado también en otras condenas sin beneficios sustitutivos por robo en la entidad. Por el robo simple, el fallo ordenó además la restitución definitiva de los objetos recuperados a favor del ofendido.