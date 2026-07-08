Brayan “N” pasará 4 años en prisión por dos robos en Querétaro

El juez ordenó la reparación del daño a las víctimas y negó beneficios sustitutivos por los antecedentes penales del sentenciado.

Tarjeta de la Fiscalía de Querétaro anuncia la sentencia contra Brayan “N” por robo específico calificado y robo simple, con franja de anonimización sobre los ojos

Brayan “N” fue sentenciado a 4 años de prisión por dos robos en Querétaro. La Fiscalía difundió su fotografía con el rostro parcialmente cubierto.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de julio de 2026.- Brayan “N” fue sentenciado a 4 años de prisión por dos robos en Querétaro: un asalto con violencia dentro de un domicilio de la colonia Residencial Alameda y la sustracción de una cartera en el estacionamiento de una tienda comercial, informó la Fiscalía General del Estado.

La condena se resolvió en audiencia celebrada el 25 de mayo de 2026, donde el imputado aceptó su responsabilidad penal y la autoridad judicial autorizó la terminación anticipada del proceso mediante procedimiento abreviado. Por robo específico calificado recibió 3 años de prisión y por robo simple, 1 año adicional, además de multa, suspensión de derechos civiles y políticos, amonestación en privado y el pago de la reparación del daño a favor de las víctimas.

El primer hecho ocurrió el 4 de diciembre de 2024, cuando el ahora sentenciado ingresó a una vivienda de Residencial Alameda, donde amenazó y golpeó a la víctima para apoderarse de dinero en efectivo, joyas y diversos objetos personales. El caso se suma a otros robos calificados resueltos por la misma vía procesal en la capital del estado.

El segundo robo se registró el 8 de agosto de 2025 en el estacionamiento de una tienda comercial sobre Avenida Pie de la Cuesta, donde sustrajo una cartera con dinero en efectivo e identificaciones personales. Esa misma vialidad figura en otra causa reciente por un robo a vehículo que derivó en prisión preventiva para el imputado.

Cómo se acreditaron los dos robos en Querétaro

La investigación incluyó entrevistas de víctimas y testigos, quienes realizaron el reconocimiento del imputado. Personal de la Policía de Investigación del Delito efectuó además análisis comparativos de historial delictivo que permitieron establecer su identidad y participación en ambos hechos.

Pena efectiva y restitución de objetos

La autoridad judicial determinó que no procedía ningún beneficio sustitutivo de la pena debido a que el sentenciado cuenta con antecedentes penales, criterio aplicado también en otras condenas sin beneficios sustitutivos por robo en la entidad. Por el robo simple, el fallo ordenó además la restitución definitiva de los objetos recuperados a favor del ofendido.

seguridad sucesos criminalidad fiscalía

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