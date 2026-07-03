La Casa de los Famosos México 4 confirma seis conductores y fecha de estreno

Galilea Montijo encabezará las galas; Odalys Ramírez, Diego de Erice, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff completan el equipo de la cuarta edición.

Galilea Montijo durante la presentación de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, que se estrenará el 26 de julio de 2026.

Galilea Montijo encabezará la conducción de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, que iniciará el 26 de julio con transmisiones por televisión abierta y ViX.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 03, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

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Ciudad de México, 3 de julio de 2026.- La cuarta edición de La Casa de los Famosos México ya tiene equipo de conducción y fecha de estreno: arranca el domingo 26 de julio a las 20:30 horas por Las Estrellas, con Galilea Montijo como anfitriona principal.

Montijo será responsable de conducir las Galas de Nominación y las Galas de Eliminación. Odalys Ramírez y Diego de Erice quedarán a cargo de las emisiones de lunes, martes, jueves y viernes, con lo más relevante de cada jornada.

Wendy Guevara y Ricardo Margaleff se suman al frente de las Pregalas y Postgalas, que se transmitirán por ViX con contenido exclusivo en una emisión 24/7. La incorporación de Guevara ya se había perfilado semanas atrás, según reportes previos sobre su regreso al reality.

Marie Claire Harp, "La Informatrix", repite como host digital y mostrará al público la conversación que se genere en redes sociales sobre lo que ocurra dentro de la casa.

Las revelaciones de los nuevos habitantes se realizarán de domingo a viernes, del 5 al 19 de julio. En ViX se transmitirá un programa especial dedicado a cada integrante conforme se vaya develando, y el material también estará disponible en las redes sociales del reality.

El anuncio oficial pone fin a las filtraciones sobre fecha y casting que circularon durante semanas, cuando la producción aún no confirmaba detalles. La cuarta edición podrá seguirse por Las Estrellas, Canal 5, Canal 9 y ViX, además de YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. En ViX el público podrá ver la transmisión en vivo las 24 horas.

La Casa de los Famosos México es una producción de TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog.

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