Ciudad de México, 3 de julio de 2026.- La cuarta edición de La Casa de los Famosos México ya tiene equipo de conducción y fecha de estreno: arranca el domingo 26 de julio a las 20:30 horas por Las Estrellas, con Galilea Montijo como anfitriona principal.

Montijo será responsable de conducir las Galas de Nominación y las Galas de Eliminación. Odalys Ramírez y Diego de Erice quedarán a cargo de las emisiones de lunes, martes, jueves y viernes, con lo más relevante de cada jornada.

Wendy Guevara y Ricardo Margaleff se suman al frente de las Pregalas y Postgalas, que se transmitirán por ViX con contenido exclusivo en una emisión 24/7. La incorporación de Guevara ya se había perfilado semanas atrás, según reportes previos sobre su regreso al reality.

Marie Claire Harp, "La Informatrix", repite como host digital y mostrará al público la conversación que se genere en redes sociales sobre lo que ocurra dentro de la casa.

Las revelaciones de los nuevos habitantes se realizarán de domingo a viernes, del 5 al 19 de julio. En ViX se transmitirá un programa especial dedicado a cada integrante conforme se vaya develando, y el material también estará disponible en las redes sociales del reality.

El anuncio oficial pone fin a las filtraciones sobre fecha y casting que circularon durante semanas, cuando la producción aún no confirmaba detalles. La cuarta edición podrá seguirse por Las Estrellas, Canal 5, Canal 9 y ViX, además de YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. En ViX el público podrá ver la transmisión en vivo las 24 horas.

La Casa de los Famosos México es una producción de TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog.