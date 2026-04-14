Aseguran ametralladora, seis armas largas y 360 cartuchos en Tecamachalco, Puebla

Fuerzas federales y estatales localizan cintas de municiones, equipo táctico y cuatro vehículos en Tecamachalco, Tepeaca y Acatzingo.

Armas largas, cartuchos y cargadores asegurados por fuerzas federales durante operativo en Tecamachalco, Puebla

Marina, Defensa, Guardia Nacional y SSP Puebla coordinaron el operativo en la región de Tecamachalco, Tepeaca y Acatzingo.

Foto: Secretaría de Seguridad Pública
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Abr 14, 2026
Mariana Torres García

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Puebla, 14 de abril de 2026. — Una ametralladora, seis armas largas, más de 360 cartuchos útiles de diversos calibres, cintas de municiones, siete cargadores, un casco balístico y cuatro vehículos —entre ellos tres motocicletas y una camioneta— fueron asegurados durante un operativo interinstitucional desplegado en la región que comprende los municipios de Tecamachalco, Tepeaca y Acatzingo, en Puebla.

El golpe, ejecutado de forma coordinada por la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, concentra buena parte de los indicios localizados en Tecamachalco.

Los objetos asegurados incluyen también equipo táctico y dispositivos de obstrucción vehicular, elementos asociados a estructuras delictivas que operan bloqueos y emboscadas.

La dependencia estatal sostuvo que el aseguramiento limita el acceso de los grupos delictivos a recursos utilizados para la comisión de conductas ilícitas, un planteamiento que fuerzas federales han replicado en Culiacán durante operativos recientes con decomisos de carabinas M4 y fusiles AK-47 tras agresiones armadas.

Arsenal localizado en Tecamachalco concentra los indicios del operativo

El desglose oficial ubica en Tecamachalco el grueso del decomiso: la ametralladora, las seis armas largas, los siete cargadores, el casco balístico, los más de 360 cartuchos, el equipo táctico, los dispositivos de obstrucción vehicular, tres motocicletas y una camioneta.

Armas largas, cartuchos y cargadores asegurados por fuerzas federales durante operativo en Tecamachalco, Puebla Entre los indicios se localizó una ametralladora, seis armas largas, siete cargadores, un casco balístico y equipo táctico. Foto: Secretaría de Seguridad Pública.

La acción territorial abarcó también Tepeaca y Acatzingo, corredor que conecta el altiplano poblano con la autopista Puebla-Orizaba y con el eje hacia Veracruz.

El modelo de coordinación entre Marina, Defensa, Guardia Nacional y corporaciones estatales ha sido la apuesta federal tras los 252 bloqueos registrados en 20 entidades luego del operativo contra Nemesio Oseguera en febrero pasado, en el que Puebla figuró entre los estados con hechos violentos.

En ese contexto, los decomisos de armamento de alto calibre en regiones de tránsito cobran peso como indicador del despliegue nacional.

¿Qué autoridades participaron en el operativo de Tecamachalco?

El despliegue se ejecutó con personal de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno poblano.

La administración estatal señaló que las labores de inteligencia e investigación se mantendrán como parte del combate a la delincuencia en la entidad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el aseguramiento derivó en personas detenidas ni la dependencia a la que quedaron a disposición los indicios.

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